Не только для пловцов: 7 уникальных открытых британских бассейнов и аквапарков с потрясающими пейзажами

2:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вода обладает успокаивающим эффектом, помогая снизить уровень стресса. Многочисленные исследования показывают, что время, проведенное рядом с водой, способствует улучшению психоэмоционального состояния.

Фото: commons.wikimedia.org by Михаило Јовановић, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аквапарк

Лучшие открытые бассейны и аквапарки Великобритании

Открытый бассейн в Портисхеде впервые принял посетителей ещё в 1962 году и до сих пор радует гостей. Бассейн длиной 33 метра подогревается до комфортных 28°C — идеальная температура, чтобы освежиться в теплый день. Здесь также есть отдельная зона для малышей, магазин с напитками и снеками, а также уютное кафе. Сезон длится с апреля по октябрь, стоимость входа начинается от £6.

Бассейн в Хатерсейдже Пик-Дистрикт — настоящий любимец знатоков. По словам Эммы Пусилл, это один из самых живописных открытых бассейнов, где можно плавать даже среди заснеженных пейзажей. Атмосферу дополняют музыкальные выступления у викторианского павильона прямо на территории.

Морской бассейн Шолстоун в Бриксхэме (Девон) часто сравнивают с австралийским Бонди Айсбергс — за счет панорамного вида на океан. Вход бесплатный, но приветствуется пожертвование в размере £3.50 с человека или £8 с семьи.

Thames Lido в Рединге — это не просто бассейн, а настоящий городской оазис с подогревом, спа-центром и рестораном. Завтрак и плавание обойдутся от £35, а за £25 можно провести два часа в бассейне, сауне, хаммаме и джакузи. Также здесь доступны массажи и оздоровительные процедуры.

Alton Towers Waterpark (Стаффордшир) — аквапарк с зонами как внутри, так и снаружи. Здесь есть горки, ленивая река Calypso Creek и зона "Flash Floods” с водопадами. Онлайн-билеты — от £18, на месте — £25.

Wheelgate в Ноттингеме — тематический парк для семей с большим водным комплексом, множеством горок, каскадов и водопадов. Помимо водных развлечений, здесь также есть ферма и крытые игровые площадки. Цены варьируются от £10.56 до £18.79, выгоднее бронировать онлайн.

Splashdown Waterpark в Пуле (Дорсет) — водный центр с 13 захватывающими горками для всех возрастов. Здесь также есть джакузи и зона для отдыха. Двухчасовое посещение — от £19, пишет The Sun.

Уточнения

Джаку́зи — изначально американский производитель гидромассажных ванн.



