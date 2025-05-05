Больше, чем пляж: этот приморский городок — идеальное место для побега

2:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

На юге Португалии, в солнечном Алгарве, скрывается Карвоэйру — уютный городок на фоне известняковых утёсов, откуда открываются потрясающие виды на золотистые пляжи. Здесь когда-то была рыбацкая деревня, а теперь это популярное направление среди тех, кто ищет тишины, природы и морского бриза.

Фото: pixabay.com by ML5909, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Карвоэйру, Португалия

Пляжи и природные чудеса

Главный пляж — Прайя-ду-Карвоэйру — расположен в бухте между скал, благодаря чему море здесь спокойнее, идеально для купания. Рядом находится Прайя-ду-Вале-де-Сентенаш — вода чуть бурнее, но пляж остаётся безопасным.

Любители живописных маршрутов оценят тропы вдоль утёсов. Они различаются по сложности, но везде открываются панорамные виды.

А тем, кто ищет более расслабленное занятие, стоит отправиться на рынок в Лагоа — всего 10 минут езды от Карвоэйру. Здесь можно найти всё: от фермерских продуктов до кожаных изделий.

Экстрим и природные чудеса рядом

Если душа требует приключений, отправляйтесь на пляж Прайя-ду-Карвалью или в знаменитую морскую пещеру Бенагил.

Добраться туда можно на лодке, каяке или даже вплавь, если позволяют погодные условия. Внутри пещеры — естественное отверстие в потолке, называемое "Глаз", через которое струится свет.

Ещё один шедевр природы — арка "Скала M" на пляже Прайя-да-Маринья. Сюда стоит приехать хотя бы ради одного фото.

Как добраться

Ближайший аэропорт — Фару, оттуда до Карвоэйру — около 45 минут. Ближайшая железнодорожная станция — Эстомбар, примерно в 13 минутах на такси.

Город небольшой, но удобен для прогулок. Общественный транспорт ограничен, зато междугородние автобусы ходят регулярно.

Где остановиться и что попробовать

Tivoli Carvoeiro Algarve — один из лучших курортов с потрясающими видами. Для более уединённого и роскошного отдыха подойдёт Rocha Brava Village. Аутентичное жильё представлено уютными B&B и Airbnb.

Среди ресторанов особенно выделяется Bon Bon — звезда Мишлен, дегустационное меню, уютный зал с камином.

Индийский ресторан Pani хвалят за еду и виды. Любителям здорового питания стоит попробовать Organic, а для разнообразия подойдут Alegria с тайской кухней и O Patio, работающий с 1964 года.

Карвоэйру — это место, где гармонично сочетаются отдых, гастрономия и природа. И каждый визит сюда оставляет ощущение, будто вы побывали в сказке.

Уточнения

Португа́льская Респу́блика (порт. República Portuguesa ) — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе. Столица — Лиссабон. Официальный язык — португальский. Денежная единица — евро.

