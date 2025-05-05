Голландская мельница в сердце Бразилии: этот город, где цветы не вянут, а традиции живут

Всего в 130 км от шумного Сан-Паулу спрятался уголок, где каждый сезон пахнет цветами, а воздух наполнен культурой. Holambra — это не просто город, а маленькая Бразилия с душой Нидерландов.

Фото: commons.wikimedia.org by EOSPhoto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мельница Сан-Паулу

Основанный после Второй мировой войны голландскими иммигрантами, Holambra (от слов Holland, America и Brasil) стал процветающим цветочным центром страны. Первые поселенцы пережили непростые времена, но нашли своё призвание в выращивании цветов — и сегодня город поставляет хризантемы, орхидеи и лилии по всей Бразилии.

Прогулка сквозь традиции и сады

Holambra покоряет с первого взгляда: красочные дома, цветущие клумбы, уютная атмосфера и запах вафель.

Но настоящее волшебство начинается, когда вы видите Ветряную мельницу — символ связи с голландскими корнями. С её вершины открывается захватывающий вид на окрестности.

А ещё стоит заглянуть в Исторический музей, чтобы узнать, как небольшой посёлок стал городом, полным жизни и праздников.

Тишина и красота ждут в парке Ван Гога и на Площади Победы — идеальные места для неспешных прогулок среди цветов.

Главные события года

Гвоздь культурной программы — Expoflora, крупнейшая выставка цветов в Латинской Америке. Каждую весну Holambra превращается в один сплошной сад. Тысячи сортов цветов, концерты, голландские танцы и кухня делают это событие настоящим праздником.

В апреле проходит День Короля — с парадами, традиционными угощениями и национальными костюмами.

А в декабре город преображается во время Noeland — улицы сверкают огнями, витрины становятся сказочными, и Holambra превращается в рождественскую сказку.

Как добраться и где остановиться

Добраться сюда удобно на автомобиле по трассам Anhanguera и Dom Pedro I. Holambra также недалеко от аэропорта Виракопус в Кампинасе. Из соседних городов ходит общественный транспорт.

В сентябре, во время Expoflora, Holambra особенно великолепен, но и в остальное время года здесь есть чем восхищаться. Город предлагает уютные гостиницы и возможность купить свежие цветы прямо от производителей.

А как же без вкусного?

Кулинария Holambra — это сплав голландских традиций и бразильской щедрости. Здесь можно попробовать и хрустящие bitterballen, и сладкие stroopwafels, а потом перейти к сытным бразильским блюдам.

Holambra — это место, где хочется задержаться. Цветы, история, гастрономия и доброжелательная атмосфера делают этот город одним из самых необычных и уютных уголков Бразилии.

Уточнения

Сан-Па́улу (порт. São Paulo ) — город на юго-востоке Бразилии, столица одноимённого штата. Самый населённый город в пределах страны, континента, португалоязычного сообщества и всего Южного полушария. Город носит имя апостола Павла, в день памяти которого он был основан иезуитами на месте индейского поселения 25 января (в День святого Павла) в 1554 году.

