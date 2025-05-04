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Для искателей тишины и уединения: почему Саба считается неоткрытым островом среди Карибов

1:21
Туризм

Саба — один из самых маленьких островов Карибского моря, о котором многие туристы не слышали. На нем значительно тише, чем на крупных соседних островах.

остров
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
остров

С населением 2060 человек Саба принимает около 15 000 туристов в год, что значительно меньше по сравнению с другими карибскими направлениями, такими как Барбадос с 2,4 миллиона посетителей и Сент-Люсия с 435 000 туристов в 2024 году. Главные города острова — столица Те-Боттом и Виндвардс, известные своими магазинами и достопримечательностями.

Посетители описывают Сабу как "неоткрытый остров" с первозданной природой, залив Уэллс — прекрасное место для снорклинга.  

Саба является частью Национального морского парка, где можно встретить дельфинов, акул и черепах.

Для любителей активного отдыха самая высокая точка острова — гора Сценири, высота которой составляет 900 метров. К ней можно подняться через тропический лес.

Гостям необходимо быть готовыми к захватывающей посадке на острове, так как здесь одна из самых коротких взлетно-посадочных полос в мире, всего 400 метров, пишет The Sun.

Уточнения

Сноркелинг (снорклинг) (нем. Schnorchel — дыхательная трубка) — вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и обычно с ластами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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