Шанс для культурного наследия: София спасает свою архитектурную память — и не только

Историческое здание минеральной бани в районе Горна Баня в Софии, которое уже много лет пребывает в запустении, может вскоре обрести новую жизнь.
Власти города готовят шаги по передаче его обратно под управление столичного муниципалитета. На недавней встрече мэр Софии Васил Терзиев и областной губернатор Стефан Арсов обсудили конкретные меры для реализации этого процесса.
«Для нас является приоритетом, чтобы здание было сохранено, восстановлено и использовалось гражданами, а не продолжало разрушаться», — заявил мэр Терзиев.
Процедура возврата здания включает несколько последовательных этапов:
После утверждения от муниципального совета в Министерство регионального развития и благоустройства будет направлен официальный доклад.
Одновременно начнётся подготовка конкурсной документации на выбор проектировщика, чтобы ускорить начало восстановительных работ.
Инициатива восстановления здания нашла мощную поддержку как среди жителей, так и среди политиков.
Проект стал одним из самых поддержанных в рамках муниципальной Программы гражданского бюджета, был предложен самими жителями района и получил положительную оценку через платформу «Решава София».
«Мы поддержим это решение. Для нас важно, чтобы этот проект был реализован», - заявил Муниципальный советник Йордан Тодоров
Это здание уже было в распоряжении муниципалитета на протяжении пяти лет, однако в прошлый раз никаких конкретных действий не последовало.
Сейчас, согласно законодательству, здание должно пройти процедуру возврата от областной к муниципальной собственности.
"Здание находится в категории частной муниципальной собственности и имеет охранный статус памятника культуры, подтверждённый Министерством культуры", - отметил заместитель мэра района «Овча купел» Андрей Лучанска.
Софи́я (болг. Со́фия, от греч. σοφία — мастерство, мудрость) — столица и крупнейший город Болгарии. Административный центр городской области София и его единственной общины Столична.
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