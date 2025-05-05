Шанс для культурного наследия: София спасает свою архитектурную память — и не только

Историческое здание минеральной бани в районе Горна Баня в Софии, которое уже много лет пребывает в запустении, может вскоре обрести новую жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Виктор Радулеску, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Заброшенный дом

Власти города готовят шаги по передаче его обратно под управление столичного муниципалитета. На недавней встрече мэр Софии Васил Терзиев и областной губернатор Стефан Арсов обсудили конкретные меры для реализации этого процесса.

«Для нас является приоритетом, чтобы здание было сохранено, восстановлено и использовалось гражданами, а не продолжало разрушаться», — заявил мэр Терзиев.

Как будет проходить передача

Процедура возврата здания включает несколько последовательных этапов:

Принятие решения Столичным муниципальным советом (СОУС)

Подготовка доклада от областной администрации губернатору

Направление письма губернатора в соответствующие органы

Окончательное решение Совета министров

После утверждения от муниципального совета в Министерство регионального развития и благоустройства будет направлен официальный доклад.

Одновременно начнётся подготовка конкурсной документации на выбор проектировщика, чтобы ускорить начало восстановительных работ.

Поддержка граждан и политиков

Инициатива восстановления здания нашла мощную поддержку как среди жителей, так и среди политиков.

Проект стал одним из самых поддержанных в рамках муниципальной Программы гражданского бюджета, был предложен самими жителями района и получил положительную оценку через платформу «Решава София».

«Мы поддержим это решение. Для нас важно, чтобы этот проект был реализован», - заявил Муниципальный советник Йордан Тодоров

Исторический контекст и статус здания

Это здание уже было в распоряжении муниципалитета на протяжении пяти лет, однако в прошлый раз никаких конкретных действий не последовало.

Сейчас, согласно законодательству, здание должно пройти процедуру возврата от областной к муниципальной собственности.

"Здание находится в категории частной муниципальной собственности и имеет охранный статус памятника культуры, подтверждённый Министерством культуры", - отметил заместитель мэра района «Овча купел» Андрей Лучанска.

Уточнения

Софи́я (болг. Со́фия, от греч. σοφία — мастерство, мудрость) — столица и крупнейший город Болгарии. Административный центр городской области София и его единственной общины Столична.

