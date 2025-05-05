Здесь не нужен акваланг: удивительное место для прогулки под землёй

Всего в часе езды от Таллахасси, в городе Марианна, находится место, способное удивить даже искушённого путешественника — государственный парк Florida Caverns. Это не просто природный оазис, а настоящий подземный мир, где история, геология и приключения переплетаются воедино.
Пещеры парка начали формироваться миллионы лет назад. Однако лишь в 1930-х годах узкие проходы были расширены вручную, чтобы сделать их доступными для публики.
Это один из немногих пещерных комплексов во Флориде, куда можно попасть, не обладая специальной подготовкой и снаряжением.
Для прогулки под землёй не нужен акваланг или верёвка, но без удобной обуви лучше не приходить — пол в пещерах может быть скользким.
Освещение — отдельная тема: яркие цветные лампы подчеркивают красоту сталактитов и сталагмитов. В некоторых местах нужно будет пригнуться — потолки здесь довольно низкие.
Florida Caverns — это ещё и дом для необычных существ, которые чувствуют себя комфортно в тени и сырости. Среди них — пещерные саламандры, слепые раки и, конечно же, летучие мыши.
Экскурсии по пещерам стартуют каждый час с 9:00 до 16:00. Билеты можно купить в сувенирной лавке Florida Caverns Tours.
Цена для взрослого — менее 20 долларов. Но если вы хотите побывать внутри без посторонних, есть особое предложение: за 360 долларов вы можете арендовать тур для себя и до 20 друзей или членов семьи.
Не только пещеры делают этот парк особенным. Тропа Beech Magnolia и Bluff Loop — короткая и лёгкая прогулка, где вы увидите болотистую местность, скалы и стройные деревья. Всего за полчаса вы окажетесь в другом мире.
А если хочется большего, выбирайте маршрут Bumpnose — на него уйдёт около двух часов. Он сложнее, но может подарить редкую встречу с оленями, индейками или даже рысью.
Флори́да (от исп. florida "цветущая") — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси. Расположен на одноимённом полуострове между Мексиканским заливом на западе и Атлантическим океаном на востоке, с юга омывается Флоридским проливом.
На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.