Там глохнут машины и исчезают люди: 9 мест в России, где творится необъяснимое

2:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Здесь глохнут моторы, искажается пространство, а у некоторых — даже сбивается время на часах. В России немало загадочных мест, где реальность будто даёт сбой. Светящиеся шары, скрученные деревья, исчезающие люди и странные шумы — всё это не сюжет из фильма, а реальные рассказы очевидцев. Готовы к путешествию туда, где наука разводит руками?

Фото: flickr.com by Michael from Minnesota, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оранжевый восход

Самые известные мистические точки

Молёбский треугольник (Пермский край)

Легендарная зона, где светятся шары, парят предметы и слышны стоны. Всё это — на фоне геологических разломов с кварцитом. Учёные подозревают, что виной странностей — геофизика, но доказательств пока нет.

Медведицкая гряда (Волгоградская область)

Холмы с выжженными участками земли и деревьями, поражёнными молнией снизу. Говорят, здесь срываются приборы и летают шаровые молнии. Под землёй — туннели, откуда они будто выходят по расписанию.

Голосов овраг (Москва)

Овраг, где, по рассказам, исчезают люди, а в воздухе висит зелёный туман. Тут якобы возможны скачки во времени. Электроника ведёт себя странно — и это подтверждают даже скептики.

Долина привидений (Крым)

Каменные столбы на Демерджи в тумане выглядят как застывшие духи. Легенда гласит, что это останки древнего кочевого войска, которое прогневило гору.

Окунево (Омская область)

Место силы, где якобы спрятан индуистский храм. Люди видят в небе колесницы, слышат пение. Объяснение — кварцевые пески, создающие голографические видения и звуки.

Чёртов палец (Алтай)

Скала с "когтем" на вершине. Туристы ощущают прилив сил, а древние алтайцы верили, что место лечит от бесплодия. Под скалой — геомагнитный узел.

Остальные точки, от которых мурашки:

Лощина семи оврагов (Тамбовская область) — зона массовых исчезновений людей и животных.

Долгая Поляна (Татарстан) — поляны, где техника отказывается работать, а самочувствие — наоборот, улучшается.

Ведьмин лес (Брянская область) — деревья здесь скрючены, как будто в танце боли. Сотовая связь и машины здесь часто отказывают.

Уточнения

Ми́стика (от др.-греч. μυστικός «мистерийный, таинственный», от μυέω — «посвящать в мистерии, таинства») — вера в существование сверхъестественных сил, с которыми таинственным образом якобы связан и способен общаться человек; также — сакральная религиозная практика, имеющая целью переживание непосредственного единения с Богом (или богами, духами, другими нематериальными сущностями).

