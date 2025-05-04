Там глохнут машины и исчезают люди: 9 мест в России, где творится необъяснимое

Здесь глохнут моторы, искажается пространство, а у некоторых — даже сбивается время на часах. В России немало загадочных мест, где реальность будто даёт сбой. Светящиеся шары, скрученные деревья, исчезающие люди и странные шумы — всё это не сюжет из фильма, а реальные рассказы очевидцев. Готовы к путешествию туда, где наука разводит руками?
Молёбский треугольник (Пермский край)
Легендарная зона, где светятся шары, парят предметы и слышны стоны. Всё это — на фоне геологических разломов с кварцитом. Учёные подозревают, что виной странностей — геофизика, но доказательств пока нет.
Медведицкая гряда (Волгоградская область)
Холмы с выжженными участками земли и деревьями, поражёнными молнией снизу. Говорят, здесь срываются приборы и летают шаровые молнии. Под землёй — туннели, откуда они будто выходят по расписанию.
Голосов овраг (Москва)
Овраг, где, по рассказам, исчезают люди, а в воздухе висит зелёный туман. Тут якобы возможны скачки во времени. Электроника ведёт себя странно — и это подтверждают даже скептики.
Долина привидений (Крым)
Каменные столбы на Демерджи в тумане выглядят как застывшие духи. Легенда гласит, что это останки древнего кочевого войска, которое прогневило гору.
Окунево (Омская область)
Место силы, где якобы спрятан индуистский храм. Люди видят в небе колесницы, слышат пение. Объяснение — кварцевые пески, создающие голографические видения и звуки.
Чёртов палец (Алтай)
Скала с "когтем" на вершине. Туристы ощущают прилив сил, а древние алтайцы верили, что место лечит от бесплодия. Под скалой — геомагнитный узел.
Лощина семи оврагов (Тамбовская область) — зона массовых исчезновений людей и животных.
Долгая Поляна (Татарстан) — поляны, где техника отказывается работать, а самочувствие — наоборот, улучшается.
Ведьмин лес (Брянская область) — деревья здесь скрючены, как будто в танце боли. Сотовая связь и машины здесь часто отказывают.
Ми́стика (от др.-греч. μυστικός «мистерийный, таинственный», от μυέω — «посвящать в мистерии, таинства») — вера в существование сверхъестественных сил, с которыми таинственным образом якобы связан и способен общаться человек; также — сакральная религиозная практика, имеющая целью переживание непосредственного единения с Богом (или богами, духами, другими нематериальными сущностями).
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".