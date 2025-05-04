8 признаков идеального пляжа: прозрачная вода, белый песок и ни души вокруг — где это всё найти

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждый год страстные поклонники моря ждут один и тот же список — рейтинг 50 лучших пляжей мира, составленный сайтом 50 Best Beaches. Этот ресурс давно стал настоящей "библией" для тех, кто ищет не просто песок и воду, а настоящее погружение в природную магию и редкую атмосферу.

Фото: web.archive.org by Michael Paraskevas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ пляжи Греции

Как выбирают лучшие пляжи планеты?

Сотни независимых профессионалов в области туризма со всего мира оценивают пляжи по 8 критериям:

Уникальный пейзаж Присутствие дикой природы Минимум вмешательства человека Тишина и природные звуки Удобный доступ к воде Благоприятная погода Отсутствие толп Идиллическая атмосфера

В результате рождается глобальный список мест, где можно испытать не просто отдых, а эмоциональную перезагрузку.

Греция на высоте: три пляжа в топ-50

Папоротник, Кефалония

Спрятанный в узкой бухте и окружённый белыми скалами, этот пляж словно создан для одиночек и созерцателей.

Сюда добираются в основном по морю, но смелые путешественники могут рискнуть и по суше. Белая галька, изумрудная вода и почти полное уединение — идеальная формула.

Вутуми, Антипаксос

Местные считают его самым красивым пляжем острова. Добираться туда проще всего по воде, и именно эта изоляция делает пляж по-настоящему спокойным.

Голубая вода, белый песок и кипарисы, которые тянутся к самой линии прибоя, создают почти нереальную картину.

Порто Кацики, Лефкас

Пляж, который захватывает дух своими скалами. Именно из них доносится аромат дикого тимьяна, смешанный с солёным морским воздухом.

Этот уголок сложно назвать массовым — он скорее тайное убежище для тех, кто готов к небольшому приключению.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий.

