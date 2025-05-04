Летний рай за три копейки: пляж недалеко от Будапешта, который удивил даже местных

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда начинается жара, самые популярные пляжи превращаются в хаос: бесконечные очереди, пробки, шум, толпы. За парковку и вход на переполненные берега приходится платить как за мини-отпуск — и всё ради пары часов под палящим солнцем. Но есть одно место, о котором забыли.

Фото: commons.wikimedia.org by LPLT, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Будапешт, Руккель

Я знаю его с детства. Мы приезжали всей семьёй, разворачивали одеяло в тени деревьев, доставали сэндвичи из фольги и дышали свежестью. Это озеро до сих пор остаётся удивительно тихим, доступным и уютным.

Тень от деревьев вместо платных зонтов

Здесь не нужно биться за свободный лежак. Вдоль берега — естественная зелень, воздух пахнет водой, не шумит музыка, и вместо кафе с неоновой вывеской — природный пейзаж. Место не старается быть модным, и в этом его ценность.

Добраться легко — и недалеко

Пожалуй, главное преимущество — всего 30-40 минут на машине от Будапешта. Можно выехать утром и уже к обеду быть на воде. Не нужен отпуск или уикенд — даже суббота превращается в перезагрузку.

Экономия, которую действительно чувствуешь

Пока известные пляжи берут по 3-5 тысяч форинтов с человека, здесь можно провести целый день в несколько раз дешевле. Есть семейные билеты, еда стоит адекватно, а если принести с собой — вообще идеально.

Для детей и для тишины

Озеро подойдёт как активным семьям, так и тем, кто хочет побыть в тишине. Детские зоны, горки, надувные замки и безопасный спуск в воду — всё это есть. А если приехать пораньше, можно занять почти "личную" бухту.

Так куда же ехать?

Ответ прост: озеро Руккель в Дунавэршань. Оно давно любимо теми, кто "в теме", но до сих пор не стало массовым. Прозрачная вода, природный берег и атмосфера покоя — редкая находка среди венгерских курортов.

Если вы ищете летом нечто настоящее — озеро Руккель может стать вашим личным открытием. Но спешите: такие секреты долго не остаются в тени.

Уточнения

Будапе́шт (венг. Budapest ) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная. Образован в 1873 году в результате слияния трёх городов: Пешта, Буды и Обуды.

