В соцсетях жизнь на Бали выглядит как мечта: чаши с асаи, йога на рассвете, виллы с бассейнами. Я тоже поддался этой картинке и переехал на остров. Цель была проста — прожить год на $1000 в месяц. Это казалось реальным. И было бы так, если бы всё шло по плану. Но на Бали — редко что идёт по плану.
Вот как выглядел мой бюджет:
На бумаге — всё складывается. В реальности — любое отклонение от графика ведёт к проблемам.
Заболеть на острове — не просто неудобно, это может быть страшно. Я прошёл через пищевое отравление, потом попал в аварию на скутере.
Лечение и ремонт — $250. Без страховки — катастрофа. А с ней — лотерея по качеству.
На фото — идиллия. Но вот что обычно не показывают:
Долгосрочная жизнь здесь — это бесконечная бумажная волокита. И всегда есть риск нарушить правило, о котором ты даже не знал.
На острове полно цифровых кочевников. Но большинство из них — временные. Поверхностные разговоры, мимолётные знакомства. Иногда чувствуешь себя одиноко, даже в толпе.
Многие живут в зонах для экспатов — Чангу, Убуд, Семиньяк. Там дорого, и почти никто не говорит по-индонезийски. А значит — мало настоящей Бали.
Ты экономишь на всём: жильё с плесенью, старый байк, отсутствие страховки. Работа давит, даже под пальмами. А рядом — те, кто уже живёт "в отпуске".
Возможно. Но с другим подходом: бюджет минимум $1500, внимание к здоровью, жилью, и интеграции в местную культуру. Бали — это не только солнце. Это и компромиссы.
Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии, столица — Денпасар.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".