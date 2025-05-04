Бали за $1000 в месяц — рай на острове или ловушка для новичков

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

В соцсетях жизнь на Бали выглядит как мечта: чаши с асаи, йога на рассвете, виллы с бассейнами. Я тоже поддался этой картинке и переехал на остров. Цель была проста — прожить год на $1000 в месяц. Это казалось реальным. И было бы так, если бы всё шло по плану. Но на Бали — редко что идёт по плану.

Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бали

Где-то между экономией и выживанием

Вот как выглядел мой бюджет:

Комната в вилле — $300

Скутер + бензин — $60

Питание (в основном местные кафе) — $300

Коворкинг и интернет — $100

Продление визы — $70

Разное — $170

На бумаге — всё складывается. В реальности — любое отклонение от графика ведёт к проблемам.

Когда рай оказывается небезопасным

Заболеть на острове — не просто неудобно, это может быть страшно. Я прошёл через пищевое отравление, потом попал в аварию на скутере.

Лечение и ремонт — $250. Без страховки — катастрофа. А с ней — лотерея по качеству.

Что остаётся за кадром

На фото — идиллия. Но вот что обычно не показывают:

Пробки в Чангу, особенно вечером

Постоянный шум: от петухов до ночных вечеринок

Мусор на пляжах после дождя

Бродячие и агрессивные собаки

Сложности с визами и "неформальными" платежами агентам

Всегда чуть вне закона

Долгосрочная жизнь здесь — это бесконечная бумажная волокита. И всегда есть риск нарушить правило, о котором ты даже не знал.

Много людей, мало близости

На острове полно цифровых кочевников. Но большинство из них — временные. Поверхностные разговоры, мимолётные знакомства. Иногда чувствуешь себя одиноко, даже в толпе.

Жить в пузыре или с местными?

Многие живут в зонах для экспатов — Чангу, Убуд, Семиньяк. Там дорого, и почти никто не говорит по-индонезийски. А значит — мало настоящей Бали.

Экономия без запаса ведёт к выгоранию

Ты экономишь на всём: жильё с плесенью, старый байк, отсутствие страховки. Работа давит, даже под пальмами. А рядом — те, кто уже живёт "в отпуске".

Повторил бы я это снова?

Возможно. Но с другим подходом: бюджет минимум $1500, внимание к здоровью, жилью, и интеграции в местную культуру. Бали — это не только солнце. Это и компромиссы.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии, столица — Денпасар.

