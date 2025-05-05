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Туристы из Казани застряли в Египте: что происходит с рейсом из Шарм-эш-Шейха

1:53
Туризм

Утро у сотен российских туристов началось с неприятного сюрприза — рейс UJ 7371 из египетского Шарм-эш-Шейха в Казань внезапно задержали почти на сутки. Вместо запланированного прибытия в 5:20 утра, теперь самолёт ожидают лишь к 22:25.

Аэропорт
Фото: https://web.archive.org/web/20161101065049/http://www.panoramio.com/photo/117912805 by E v Schoonhoven, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Аэропорт

Это уже не первый подобный инцидент за последние недели. Ранее, 13 апреля, другой рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Казани в Хургаду задержался на девять часов. Такая нестабильность тревожит туристов, особенно в начале сезона отпусков.

Произошедшее

AlMasria Universal Airlines, обслуживающая этот рейс, располагает всего шестью самолётами. Нагрузка на авиапарк высокая, а надёжность расписания — под вопросом. Более того, с 20 мая 2025 года компания сокращает число рейсов из России почти на треть. Это решение может повлиять на тысячи отдыхающих.

"Рейс должен был быть в Казани ещё утром. Но уже больше 16 часов мы ждём, когда он хоть немного сдвинется с места", — рассказывают пассажиры.

На онлайн-табло аэропорта всё ещё указано новое время — 22:25. Однако многие сомневаются, что и оно окажется окончательным.

Контекст: проблемы не новые

Задержки рейсов в Египет из России фиксируются не впервые. Постоянные изменения в расписании, нехватка бортов и нехватка информации создают напряжённую ситуацию для туристов.

Пока официальных комментариев от перевозчика нет, пассажирам остаётся только ждать и надеяться, что самолёт всё-таки поднимется в воздух.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis — "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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