Турист поймал мошенника в обменнике на Бали — как обезопасить себя в другой стране от обмана

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых на райском острове Бали обернулся для туриста из Австралии неприятной встречей с классической схемой обмана. Видео, снятое им в обменном пункте, моментально разлетелось по соцсетям, набрав миллионы просмотров и став предметом бурных обсуждений среди путешественников.

Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бали

Как всё происходило

Австралиец пришёл в обменник, чтобы поменять 100 долларов — по курсу он должен был получить 1,1 миллиона индонезийских рупий. После пересчёта купюр сотрудник обменного пункта попросил вернуть деньги якобы для проверки. В этот момент часть банкнот ловко исчезла за прилавком — это засняла камера.

"Я сразу понял его маневр: "Оставь купюры, брат, суммы хватает"", — поделился турист. "Когда он берёт купюры, видно, что несколько находятся возле его мизинца, а потом — исчезают за стойкой", — добавил другой комментатор.

Почему туристы попадаются снова и снова

Фокус с "проверкой" и повторным пересчётом работает десятилетиями. Сотрудники отвлекают внимание жертвы, делая манипуляции почти незаметными. Не каждый турист решится пересчитать деньги повторно, особенно под давлением.

Это не первый случай

Похожий инцидент произошёл в Сануре в прошлом году. Австралийка недополучила 1 млн рупий, но вовремя заметила недостачу и потребовала положенную сумму:

"Извините, но вы дали мне на миллион меньше", — сказала она прямо сотруднику обменника.

Как не попасть в ловушку

Чтобы не оказаться в числе обманутых, путешественники советуют:

Менять часть денег ещё до вылета — в родной стране.

Пользоваться банкоматами крупных и проверенных банков.

Всегда пересчитывать деньги на месте — не отходя от кассы.

Избегать обменников в подозрительных местах.

"На Бали наличные решают всё, — подчёркивает генеральный менеджер Travel Money Group Скотт Маккалоу. — Поэтому надёжнее всего обменять валюту у проверенного оператора ещё до прилёта".

Бали — место, куда хочется возвращаться, но даже в раю стоит сохранять бдительность. Старые схемы обмана работают именно потому, что кажутся безобидными. Чтобы отдых не был испорчен, достаточно немного внимательности и простой привычки — пересчитывать деньги, не отходя от стойки.

Уточнения

Махинация (из лат. machinatio "механизм, уловка, ухищрение") — совокупность действий, направленных на получение выгоды нечестным способом.



Инди́йская ру́пия (хинди भारतीय रुपया, англ. Indian Rupee) — денежная единица Республики Индия.

