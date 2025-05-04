10 000 номеров, 70 ресторанов и 4 вертолётные площадки: Саудовская Аравия строит самый большой в мире отель

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце Мекки, города, куда ежегодно устремляются миллионы паломников, должен был появиться отель-гигант. Abraj Kudai — грандиозный проект стоимостью почти $3 миллиарда, задуманный как самый большой отель в мире: 10 000 номеров, 45 этажей, 70 ресторанов и даже 4 вертолетные площадки.

Фото: telegraph.co.uk by Dar Al-Handasah, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отель Abraj Kudai

На бумаге — настоящий город-дворец, где роскошь сливается с масштабом. Но спустя более десяти лет после старта строительства, проект замер в бетоне и подъемных кранах, пишет The Telegraph.

Грандиозное видение, остановленное реальностью

Изначально Abraj Kudai должен был стать символом новой волны мега-разработок в Саудовской Аравии. Рендеры 2015 года демонстрировали архитектурное чудо: на массивном подиуме возвышаются 12 башен, от 30 до 48 этажей каждая. Внутри — не только гостиничные номера, но и автобусный терминал, торговые центры, конференц-залы, фуд-корты, балрумы и даже молитвенные зоны.

Но проект постигла судьба многих "чертежных утопий". Падение цен на нефть, смены подрядчиков, административные сбои и внутренняя путаница загнали стройку в тупик. На месте отеля до сих пор раскинулась незавершённая строительная площадка.

Шанс на вторую жизнь?

И всё же надежда остаётся. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман активно перезапускает страну в рамках инициативы Vision 2030, стремясь превратить королевство в центр туризма, технологий и футуристических городов.

Если Abraj Kudai будет достроен, он легко затмит даже отели Лас-Вегаса: у MGM Grand и Bellagio в совокупности — меньше номеров, чем у него одного.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия— крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге и омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем — на западе.

