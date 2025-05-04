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Секреты кухни Лигурии: что стоит попробовать в Кастельнуово Магра

2:26
Туризм

Вы когда-нибудь мечтали о месте, где природные красоты и исторические памятники соединяются в одно целое? Это не просто мечта — такой уголок существует в самом сердце Лигурии, между живописными холмами и сверкающими водами Залива Поэтов.

Вино
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin
Вино

Кастельнуово Магра: маленькое чудо Лигурии

Расположенная в восточной части Лигурии, недалеко от Сарцаны, деревня Кастельнуово Магра — это не просто еще один живописный уголок. Это место, где история встречается с красотой природы.

Когда-то она была обычной фермерской деревней, но теперь ее исторический центр является символом Луниджаны. Узкие улочки, дворцы и старинные башни рассказывают о богатом наследии этого уголка Италии.

Архитектура и история

Кастельнуово Магра по праву гордится своим историческим центром. Среди его архитектурных чудес — дворец епископов-графов Луни, в котором Данте Алигьери подписал мирный договор.

Прогулка по центральной улице, via Dante, открывает перед вами не только изысканные дворцы, но и мраморные порталы, которые были свидетелями многих веков истории.

Что стоит увидеть?

  • Палаццо Амати-Инголотти-Корнелио, известное своими фресками XIX века.
  • Приходская церковь Святой Марии Магдалины, в которой хранится полотно Питера Брейгеля Младшего.
  • Улица via Dante, с архитектурой, которая очарует каждого, кто хочет прикоснуться к истории.

Природа и активный отдых

Кастельнуово Магра — это не только культурное наследие, но и отличное место для активного отдыха.

Сюда приятно приехать для пеших прогулок, занятий горным велосипедом или верховой ездой.

В окрестностях деревни находится 10 км троп, которые открывают живописные виды на окрестные холмы и долины.

Кулинарные наслаждения

Не обошлось в этом уголке Италии и без гастрономического удовольствия.

Вино Верментино, производимое в этой местности, стало настоящим символом региона, а Лигурийский и Луниджанский винный бар в Палаццо Амати подарит вам незабываемые впечатления от местных вкусов.

Здесь также можно попробовать традиционные блюда: Panigazzi, табуреты и другие изысканные пирожные.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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