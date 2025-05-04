Вы когда-нибудь мечтали о месте, где природные красоты и исторические памятники соединяются в одно целое? Это не просто мечта — такой уголок существует в самом сердце Лигурии, между живописными холмами и сверкающими водами Залива Поэтов.
Расположенная в восточной части Лигурии, недалеко от Сарцаны, деревня Кастельнуово Магра — это не просто еще один живописный уголок. Это место, где история встречается с красотой природы.
Когда-то она была обычной фермерской деревней, но теперь ее исторический центр является символом Луниджаны. Узкие улочки, дворцы и старинные башни рассказывают о богатом наследии этого уголка Италии.
Кастельнуово Магра по праву гордится своим историческим центром. Среди его архитектурных чудес — дворец епископов-графов Луни, в котором Данте Алигьери подписал мирный договор.
Прогулка по центральной улице, via Dante, открывает перед вами не только изысканные дворцы, но и мраморные порталы, которые были свидетелями многих веков истории.
Кастельнуово Магра — это не только культурное наследие, но и отличное место для активного отдыха.
Сюда приятно приехать для пеших прогулок, занятий горным велосипедом или верховой ездой.
В окрестностях деревни находится 10 км троп, которые открывают живописные виды на окрестные холмы и долины.
Не обошлось в этом уголке Италии и без гастрономического удовольствия.
Вино Верментино, производимое в этой местности, стало настоящим символом региона, а Лигурийский и Луниджанский винный бар в Палаццо Амати подарит вам незабываемые впечатления от местных вкусов.
Здесь также можно попробовать традиционные блюда: Panigazzi, табуреты и другие изысканные пирожные.
Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".