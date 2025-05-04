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Как приручить природу: 5 удивительных мест Казахстана для отдыха, который вы никогда не забудете

2:48
Туризм

Если вы ищете новые направления для экотуризма и приключений, Казахстан предлагает уникальные природные уголки, которые привлекают туристов со всего мира. От горных вершин до уникальных заповедников — вот несколько самых привлекательных мест.

Казахстан
Фото: flickr.com by Irene2005, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Казахстан

1. Катон-Карагай, Восточно-Казахстанская область

Катон-Карагайский национальный парк — первая территория в Казахстане, включенная в международный список Green Destinations.

Этот регион славится своими живописными пейзажами, высокими горами, озерами и целебными источниками.

Среди популярных объектов — озеро Язевое, гора Белуха, заповедная зона "Рахмановские источники" и Музей Шығыр Шайжунусова. Катон-Карагай — идеальное место для экотуризма, альпинизма и оздоровительного туризма.

2. Коргалжынский заповедник, Акмолинская область

Коргалжын — одно из немногих мест в мире, где можно увидеть фламинго в их естественной среде. Каждый год в летние месяцы тысячи этих птиц прилетают в заповедные озера.

Это место особенно популярно среди орнитологов и туристов, ищущих уединение с природой.

3. Алтынемельский национальный парк, Жетысуская область

Алтынемель — крупнейший туристический центр, который сочетает природное богатство и культурное наследие. Здесь находится визит-центр, который предоставляет туристам информацию и поддержку.

Среди главных достопримечательностей — "Айкай кум", горы Актау и петроглифы Тамгалы-Тас. Это место идеально подходит как для семейных путешествий, так и для личных походов.

4. Национальный парк Сайрам-Угам, Туркестанская область

Сайрам-Угам — одно из самых перспективных направлений в южном Казахстане. Это место, которое ещё не полностью раскрыто для туристов, славится своими пешеходными маршрутами к ледниковым озёрам и разнообразной горной флорой.

Экологический туризм здесь активно развивается и представляет собой новую возможность для внутреннего туризма.

5. Визит-центр "Сартас", Мангистауская область

Мангистауский регион активно развивает инфраструктуру для туристов. Недавно открывшийся визит-центр "Сартас" служит отправной точкой для посетителей, которые хотят исследовать петроглифы, скальные комплексы и святые места.

Центр обеспечивает удобные маршруты и безопасные условия для путешествий. Летний период — идеальное время для знакомства с уникальной природой и историей региона.

Уточнения

Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Государственный язык — казахский — один из тюркских языков.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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