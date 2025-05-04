Откройте для себя сказочную страну в Тоскане: деревня, где оживают самые известные сказки

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Представьте, что вы идете через волшебный лес навстречу Спящей Красавице или отправляетесь в кругосветное путешествие за 80 дней. Всё это возможно в Сант-Анджело-Ди-Роккальвечче, маленькой деревне, которая превратилась в настоящую сказочную страну.

Фото: commons.wikimedia.org by Davide Papalini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Италия, Тоскана

Трансформация деревни в арт-объект

Сант-Анджело-Ди-Роккальвечче расположена в верхнем Лацио, между озером Больсена и Умбрией. Ещё в 2017 году деревня была практически пустой, насчитывая всего сотню жителей.

Она могла бы стать городом-призраком, если бы не инициатива Джанлуки Кьовелли и его друзей, которые создали творческий проект, возродивший деревню. Сегодня это настоящий музей под открытым небом, который привлекает тысячи туристов со всего мира.

Множество фресок и произведений искусства, изображающих персонажей известных сказок, украшают дома Сант-Анджело.

Здесь можно увидеть фрески, посвященные Пиноккио, "Шоколадной фабрике", Стране чудес и многим другим сказкам. Каждый уголок деревни наполнен волшебством, а атмосфера действительно сюрреалистична.

Что можно увидеть?

В Сант-Анджело-Ди-Роккальвечче насчитывается более 60 фресок. Путешественники могут пройти по деревне за 3 часа, наслаждаясь произведениями искусства, изображающими как классические, так и современные сказки.

Здесь вы встретите любимых героев, таких как Белоснежка, Золушка, Мэри Поппинс, а также такие персонажи, как Улисс, Дон Кихот, Питер Пэн и многие другие.

Природа и близлежащие достопримечательности

Не только сказочные картины делают это место особенным. В окрестностях Сант-Анджело есть множество интересных мест для тех, кто хочет продолжить путешествие.

Например, всего в 7 километрах находится деревня Челлено, с живописными видами и старинными церквями. Вы также можете исследовать каньоны и туфовые скалы в Виторчиано или прогуляться по эзотерическому саду Бомарцо.

Для любителей приключений и природы идеально подойдут Форре-Ди-Корчиано, природный памятник с вулканическими породами и глубочайшими каньонами.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana,) — Римляне называли эту область Тусция или Этрурия (лат. Hetruria) — в память о населявших эти земли этрусках. Местные жители используют тосканский диалект итальянского языка. Административный центр — город Флоренция.

