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Эти 4 деревни Прованса снова в топе самых гостеприимных мест Франции

2:35
Туризм

В 2025 году регион Пака снова удивляет туристов. Четыре коммуны из этого региона снова оказались в топ-10 самых гостеприимных французских городов, согласно рейтингу, составленному Booking, основанному на более чем 360 миллионах проверенных отзывов.

Франция, Прованс
Фото: web.archive.org by Zhang Yuan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Франция, Прованс

Это подчеркивает не только гостеприимство местных жителей, но и привлекательность региона для путешественников.

Руссильон: лучший из лучших

Руссильон, живописная деревня в Воклюзе, заняла первое место в этом престижном рейтинге. Эта деревня, известная своими уникальными охристыми скалами и живописным ландшафтом, привлекает не только туристов, но и активно фигурирует в различных рейтингах.

В 2018 году Руссильон уже привлек внимание, заняв третье место в шоу "Любимая деревня французов", а теперь он уверенно возглавляет рейтинг 2025 года, демонстрируя свою растущую популярность и неповторимый природный шарм.

Л'Иль-сюр-ла-Сорг: Венеция Прованса

Л'Иль-сюр-ла-Сорг, еще одна деревня Воклюзе, заняла почетное пятое место. Этот городок заслуженно называется "Венецианской коммуной", благодаря своим каналам, проходящим через центр города.

Л'Иль-сюр-ла-Сорг известен своими антикварными рынками и атмосферой, которая идеально передает провансальский шарм.

В будущем его привлекательность будет только возрастать благодаря проекту реконструкции тропы Охр, намеченному на лето 2026 года.

Бедуан: природа и активный отдых

Бедуан, расположенный у подножия знаменитой горы Ванту, стал седьмым в рейтинге.

Это место привлекает любителей активного отдыха, таких как велосипедисты и туристы, благодаря своим панорамам и возможностям для активных прогулок. Бедуан идеально подходит для тех, кто ищет спокойствие и отдых на природе.

Сен-Реми-де-Прованс: культурный символ региона

Сен-Реми-де-Прованс сохраняет свою позицию в топ-10, заняв восьмое место в 2025 году.

Этот муниципалитет известен своим культурным наследием, и является настоящим символом Прованса, особенно для поклонников Винсента Ван Гога, который черпал вдохновение в этих местах.

Этот город не только привлекает туристов своей атмосферой, но и является важным центром культурного туризма.

Уточнения

Прова́нс (фр. Provence, окс. Provença, букв. "провинция") — историческая область на юго-востоке Франции, ныне составляющая часть региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Главные города — Марсель, Экс-ан-Прованс, Арль.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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