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Тайна города Красный: трагическая судьба города, который был величественнее Лондона

2:35
Туризм

Как может исчезнуть целый средневековый город с 10 000 жителей, 16 церквями, замком болярской знати и неприступной цитаделью? В Болгарии это возможно. Добро пожаловать в Красный — одно из самых ярких, но и самых маленьких сокровищ Второго болгарского царства.

археология, средневековье
Фото: Wikimedia Commons by Pierre Poschadel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
археология, средневековье

Красный: процветающий город в сердце Болгарии

Всего в 34 км к югу от Русе, в деревне Красный, скрываются руины города, который в XII-XIV веках был важнейшим центром Болгарии, уступая по значимости только столице Тырново.

Красный был настоящим городом с развитой торговлей, ремёслами и сельским хозяйством, и его 10 000 жителей не уступали по численности крупным городам Европы того времени — например, Лондону с его 18 000 жителями.

В этом городе располагались 16 церквей, а мощная митрополия делала Красный важным религиозным центром. Однако, как и многие другие болгарские города, его постигла трагическая судьба.

Землетрясение в 1230 году, разрушения от монголов в 1242 году и окончательное уничтожение турками в 1388 году — вот что привело к падению этого когда-то могущественного города.

Красный не исчез. Его дух живёт.

Несмотря на разрушения, дух Красного остался живым в памяти и культуре Болгарии. Воскресил его Възрожденец Георги Раковски, который был вдохновлён башней Красного.

Именно в этой башне родилась баба Тонка — одна из самых значимых фигур болгарской истории. На её основе начались археологические раскопки, возглавляемые профессором Вадимом Ювелиером.

Красный в современной культуре

Сегодня Красный возрождается как исторический символ и туристическая гордость. Если вы заметили, что башня Красного напоминает вам декорации из популярного сериала "Игра престолов", вы правы.

По данным исторического музея, именно эта башня послужила источником вдохновения для создания города Мийрин в сериале. Но, в отличие от вымышленного Мийрина, Красный — это реальность, и это часть нашей истории.

Давайте помнить Красный, чтобы не забывать, кто мы есть. Башня этого города — это не просто камень. Это память и предупреждение о нашей истории.

Уточнения

"Игра́ престо́лов" (англ Game of Thrones) — американский фэнтезийный драматический телесериал, созданный Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом для кабельного телеканала HBO. Основан на цикле романов "Песнь льда и огня" Джорджа Р. Р. Мартина.

Респу́блика Болга́рия (болг. Република България) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади. Столица — София. Государственный язык — болгарский. Денежная единица — болгарский лев.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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