Необычный курорт в Бразилии, который хочется сохранить в тайне

Вы знали, что в самом центре Бразилии скрывается место, где вода всегда тёплая, отдых — семейный, а природа буквально обнимает каждого гостя? Caldas Novas, штат Гояс, — это не просто курорт, а крупнейший в мире источник термальных вод. Это город, куда возвращаются снова и снова ради уюта, безопасности и водных чудес.
Температура термальных бассейнов в Caldas Novas варьируется от 30°C до 57°C. Они есть в отелях, клубах, аквапарках — буквально повсюду.
Здесь можно понежиться в лечебных ваннах, провести день в аквапарке с детьми или просто насладиться тишиной в зонах релакса. Инфраструктура подстроена под семьи с детьми, а потому вы получите не только комфорт, но и настоящее ощущение заботы.
Но не только вода делает Caldas Novas особенным. Любители активного отдыха найдут здесь немало интересного. Озеро Corumbá, образованное дамбой, идеально подходит для водных видов спорта — от каякинга до джет-ски.
А в природном парке Serra de Caldas ждут тропы разной сложности, смотровые площадки и водопады с видами, от которых захватывает дух.
Город живёт туризмом и предлагает развлечения на любой вкус. Аквапарки вроде Hot Park в соседнем Рио-Куэнти объединяют термальные воды с яркими аттракционами.
Во многих отелях проводятся детские программы, работают аниматоры и тематические мероприятия. По вечерам гостей ждут ремесленные ярмарки и рестораны с блюдами традиционной гоянской кухни.
Caldas Novas радует тёплой погодой круглый год, а в прохладные месяцы контраст между воздухом и горячими источниками особенно приятен. Вне сезона цены ниже, людей меньше — отличная возможность для неспешного семейного отдыха.
Доехать до курорта легко: всего 170 км от Гоянии или 300 км от Бразилиа по хорошим дорогам. Это делает Caldas Novas не просто доступным, но и удобным выбором для отпуска.
Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ - земля и θερμός - "тёплый, горячий") — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C. Также существует определение, в соответствии с которым источник называется горячим, если имеет температуру выше среднегодовой температуры данной местности.
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