Дельфины и лебеди радуют глаз: как обстоят дела с морем в Анапе?

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Руководитель турагентства "Жара" Самарской области Галина Ермола решила лично проверить обстановку на морском побережье Анапы.

Фото: commons.wikimedia.org by Byrdyak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лебеди

"Вода в море прозрачная, мазута у берега визуально не заметила", — рассказала Галина Ермола корреспонденту TourDom.ru.

Всё побережье обследовать не получилось из-за краткосрочной поездки. Тем не менее в море были замечены дельфин и лебеди.

Отдыхающие уже начинают приезжать в Анапу, но пока в основном в санатории. Хозяева гостиниц и гостевых домов надеются, что курортный сезон не сорвётся. Море у берегов чистое, но мазут может прибиться из глубины. Будет ли летний сезон в Анапе многолюдным, пока остаётся загадкой.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт.

