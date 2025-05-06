Дельфины и лебеди радуют глаз: как обстоят дела с морем в Анапе?

Руководитель турагентства "Жара" Самарской области Галина Ермола решила лично проверить обстановку на морском побережье Анапы.
"Вода в море прозрачная, мазута у берега визуально не заметила", — рассказала Галина Ермола корреспонденту TourDom.ru.
Всё побережье обследовать не получилось из-за краткосрочной поездки. Тем не менее в море были замечены дельфин и лебеди.
Отдыхающие уже начинают приезжать в Анапу, но пока в основном в санатории. Хозяева гостиниц и гостевых домов надеются, что курортный сезон не сорвётся. Море у берегов чистое, но мазут может прибиться из глубины. Будет ли летний сезон в Анапе многолюдным, пока остаётся загадкой.
Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт.
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.