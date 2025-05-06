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Дельфины и лебеди радуют глаз: как обстоят дела с морем в Анапе?

0:48
Туризм

Руководитель турагентства "Жара" Самарской области Галина Ермола решила лично проверить обстановку на морском побережье Анапы.

Лебеди
Фото: commons.wikimedia.org by Byrdyak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лебеди

"Вода в море прозрачная, мазута у берега визуально не заметила", — рассказала Галина Ермола корреспонденту TourDom.ru.

Всё побережье обследовать не получилось из-за краткосрочной поездки. Тем не менее в море были замечены дельфин и лебеди.

Отдыхающие уже начинают приезжать в Анапу, но пока в основном в санатории. Хозяева гостиниц и гостевых домов надеются, что курортный сезон не сорвётся. Море у берегов чистое, но мазут может прибиться из глубины. Будет ли летний сезон в Анапе многолюдным, пока остаётся загадкой.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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