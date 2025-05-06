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Тревел-блогер рассказал о ночных кошмарах в азиатских хостелах: неожиданные события, от которых мороз по коже

1:21
Туризм

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой путешествовал по странам Азии и останавливался в хостелах. Нередко это были очень неприятные моменты. Кутовой описал некоторые эпизоды пребывания в хостеле в личном блоге на платформе "Дзен".

Хостел
Фото: hostelmanagement.com by Let99, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хостел

В Бангкоке двое европейцев, которые остановились в комнате с Кутовым, привели ночью девушку.

"Притащили девушку в общую комнату и принялись за неё со всех сторон", — рассказал Алексей Кутовой.

В комнате находился ещё один постоялец. Он проснулся от возни и сделал европейцам замечание. Европейцам это не понравилось, и они начали скандалить. Сотрудники хостела вмешались, чтобы успокоить разбушевавшихся европейцев, а утром их выселили из хостела.

Соседом Кутового по комнате в городе Чиангмае в Таиланде был индиец. Он разбудил Кутового громкими голосовыми сообщениями. Замечание только раззадорило индийца, который не привык уважать других людей.

В Лаосе российский путешественник столкнулся с аналогичным случаем.

"Выпивший индиец решил подкатить к француженке в общей ванной комнате, решив, что классная идея — схватить её и засунуть ей в рот свой язык", — написал блогер.

Уточнения

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности и плотности населения. Вместе с Европой образует материк Евразию, занимая более 83 % его общей площади.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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