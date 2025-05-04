Пристегните ремни — будет красиво! Назван аэропорт с самой впечатляющей посадкой

3:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Приземление в аэропорту, окруженном горными вершинами или лазурными водами, — это не просто прибытие, а настоящее кинематографичное открытие.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Самолет

Такие маршруты больше напоминают живописный авиапролет, чем обычный коммерческий рейс, предлагая пассажирам уникальный визуальный опыт ещё до начала самого путешествия.

Задумывались ли вы когда-нибудь, какие маршруты стоит выбрать исключительно ради захватывающего вида из иллюминатора? Компания AllClear Travel Insurance провела исследование с использованием технологии отслеживания движения глаз, чтобы определить, какие аэропорты мира больше всего привлекают и удерживают внимание людей при посадке.

В исследовании, проведенном в марте 2025 года, первое место занял аэропорт Лорд-Хау (LDH) — и это неудивительно. Он расположен на одноимённом острове в Тасмановом море между Австралией и Новой Зеландией. Узкая полоса суши, окружённая вулканическими пейзажами и бирюзовыми водами, делает взлетно-посадочную полосу визуально впечатляющей: с одной стороны — океан, с другой — золотистый пляж.

Посадка здесь — часть магии. Остров Лорд-Хау признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и для минимизации воздействия на уникальную природу и редкие виды, одновременно на острове разрешено находиться не более 400 посетителям. Добраться сюда можно только по воздуху, и уже сам полет становится незабываемым впечатлением, пишет travelandleisure.

В исследовании участвовали 100 человек со всего мира. Им показывали 32 видео посадок в разных аэропортах — отобранных за выдающиеся виды из окна — и с помощью трекинга глаз фиксировали, какие кадры привлекали внимание быстрее всего и удерживали его дольше других. Посадка на Лорд-Хау оказалась самой "завораживающей": в среднем зрители смотрели на неё 2,64 секунды, а итоговая оценка составила 85 баллов из 100.

Топ-20 самых красивых посадок в мире по версии AllClear:

1. Аэропорт острова Лорд-Хау — Австралия

2. Аэропорт Куинстаун — Новая Зеландия

3. Аэропорт Мадейры — Португалия

4. Аэропорт округа Питкин (Аспен) — США

5. Аэропорт Сантос-Дюмон, Рио-де-Жанейро — Бразилия

6. Аэропорт Лондон-Сити — Великобритания

7. Аэропорт Инсбрук — Австрия

8. Международный аэропорт Паро — Бутан

9. Аэропорт Хуанчо Ираускин — Карибская часть Нидерландов

10. Аэропорт имени Даниэля Иноуэ — США (Гонолулу)

11. Аэропорт Лукла — Непал

12. Международный аэропорт Сейшел — Сейшельские острова

13. Аэропорт Теллурайд — США

14. Аэропорт Ниццы — Франция

15. Международный аэропорт Веллингтона — Новая Зеландия

16. Аэропорт Билли Бишоп (Торонто) — Канада

17. Аэропорт Гибралтара — Гибралтар

18. Аэропорт Беатрикс — Аруба

19. Аэропорт Донегол — Ирландия

20. Международный аэропорт Нарсассуак — Гренландия

Уточнения

Трекинг с англ. tracking «отслеживание, сопровождение».

