Пристегните ремни — будет красиво! Назван аэропорт с самой впечатляющей посадкой

Приземление в аэропорту, окруженном горными вершинами или лазурными водами, — это не просто прибытие, а настоящее кинематографичное открытие.
Такие маршруты больше напоминают живописный авиапролет, чем обычный коммерческий рейс, предлагая пассажирам уникальный визуальный опыт ещё до начала самого путешествия.
Задумывались ли вы когда-нибудь, какие маршруты стоит выбрать исключительно ради захватывающего вида из иллюминатора? Компания AllClear Travel Insurance провела исследование с использованием технологии отслеживания движения глаз, чтобы определить, какие аэропорты мира больше всего привлекают и удерживают внимание людей при посадке.
В исследовании, проведенном в марте 2025 года, первое место занял аэропорт Лорд-Хау (LDH) — и это неудивительно. Он расположен на одноимённом острове в Тасмановом море между Австралией и Новой Зеландией. Узкая полоса суши, окружённая вулканическими пейзажами и бирюзовыми водами, делает взлетно-посадочную полосу визуально впечатляющей: с одной стороны — океан, с другой — золотистый пляж.
Посадка здесь — часть магии. Остров Лорд-Хау признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и для минимизации воздействия на уникальную природу и редкие виды, одновременно на острове разрешено находиться не более 400 посетителям. Добраться сюда можно только по воздуху, и уже сам полет становится незабываемым впечатлением, пишет travelandleisure.
В исследовании участвовали 100 человек со всего мира. Им показывали 32 видео посадок в разных аэропортах — отобранных за выдающиеся виды из окна — и с помощью трекинга глаз фиксировали, какие кадры привлекали внимание быстрее всего и удерживали его дольше других. Посадка на Лорд-Хау оказалась самой "завораживающей": в среднем зрители смотрели на неё 2,64 секунды, а итоговая оценка составила 85 баллов из 100.
Топ-20 самых красивых посадок в мире по версии AllClear:
1. Аэропорт острова Лорд-Хау — Австралия
2. Аэропорт Куинстаун — Новая Зеландия
3. Аэропорт Мадейры — Португалия
4. Аэропорт округа Питкин (Аспен) — США
5. Аэропорт Сантос-Дюмон, Рио-де-Жанейро — Бразилия
6. Аэропорт Лондон-Сити — Великобритания
7. Аэропорт Инсбрук — Австрия
8. Международный аэропорт Паро — Бутан
9. Аэропорт Хуанчо Ираускин — Карибская часть Нидерландов
10. Аэропорт имени Даниэля Иноуэ — США (Гонолулу)
11. Аэропорт Лукла — Непал
12. Международный аэропорт Сейшел — Сейшельские острова
13. Аэропорт Теллурайд — США
14. Аэропорт Ниццы — Франция
15. Международный аэропорт Веллингтона — Новая Зеландия
16. Аэропорт Билли Бишоп (Торонто) — Канада
17. Аэропорт Гибралтара — Гибралтар
18. Аэропорт Беатрикс — Аруба
19. Аэропорт Донегол — Ирландия
20. Международный аэропорт Нарсассуак — Гренландия
Трекинг с англ. tracking «отслеживание, сопровождение».
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