Итальянский релакс в мае: в Бадалуко время замирает, а красота оживает в каждой детали

3:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы ищете идеальное место для короткого отдыха в мае, обратите внимание на Бадалуко — живописную деревню в Лигурии, официально включенную в список самых красивых борго Италии.

Фото: flickr.com by krunder396 (Alfonso Pierantonio), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Итальянский дом

Это не просто туристическое направление, а настоящий музей под открытым небом, где стены рассказывают истории, а искусство сливается с повседневной жизнью.

Бадалуко расположено в долине реки Аргентина, в окружении холмов и вековых оливковых рощ. Через сам поселок протекает чистейший горный ручей, создающий природные купальни и пляжики. Уютные средневековые переулки, арки и старинные здания придают деревне атмосферу, будто вы попали в прошлое. С 1993 года улицы Бадалуко стали площадкой для художников со всего мира. Настенные росписи, керамика и арт-инсталляции украшают дома и площади, превращая каждую прогулку в визуальное приключение.

Прогуливаясь по узким лигурийским улочкам — "карруджи", — вы будете встречать то средневековые арки, то открывающиеся виды на долину, то стены, расписанные мифологическими сюжетами. Центральная площадь Этра особенно знаменита своими масштабными фресками, а в переулках можно найти керамические детали, придающие поэтический акцент архитектуре.

Бадалуко также бережно хранит свои исторические памятники. Церковь Сан-Николо, возвышающаяся над деревней, в прошлом играла оборонительную роль и сегодня предлагает один из лучших панорамных видов. В нескольких шагах от неё - барочная церковь Санта-Мария Ассунта и Сан-Джорджо с внушительным фасадом — духовный центр борго.

Символами прошлого служат и два древних моста — Санта-Лючия и Мадонна-дельи-Анджели. Их изогнутая форма делает их идеальными для фото, а также напоминает о богатой истории этих мест.

Неотъемлемая часть впечатлений — посещение Музея старинного маслобойного завода Panizzi, где можно узнать всё о местных традициях производства оливкового масла и попробовать ароматное масло, сделанное по старинной технологии.

Весной река Аргентина превращается в оазис спокойствия: можно поплавать в естественных озёрах, устроить пикник или просто отдохнуть в тени деревьев, наслаждаясь пением птиц и журчанием воды. Именно в мае, когда расцветает природа, а воздух наполнен ароматами цветущих трав, Бадалуко особенно красив.

Деревня активно участвует в природных и культурных мероприятиях: "Европейский день парков" и фестиваль "Май в парках" включают в себя экскурсии, дегустации, прогулки с гидами и творческие встречи.

Двухдневный маршрут. День первый: заселение в одном из уютных домов, прогулка по деревне и знакомство с уличным искусством, посещение церкви Санта-Мария Ассунта, обед с блюдами местной кухни (например, треска по-бадалукски и местные бобовые — продукты с охраной Slow Food), визит в маслобойню и вечерняя прогулка к старинным мостам.

День второй: утро можно начать с похода к горе Кармо или святилищу Мадонны на Снегу с потрясающими видами, либо выбрать археологический маршрут к пещере Бертрана. После — пикник у реки и купание, а затем — финальная прогулка и прощание с этим чарующим местом, пишет tuttonotizie.

Уточнения

Борго — в переводе с итальянского "деревня".

