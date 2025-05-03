Забудьте о Тоскане: вот куда едут за вдохновением истинные ценители Италии

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Туризм

Итальянская деревня Кастель-ди-Тора расположена в самом сердце Сабины, в провинции Риети.

Деревня
Фото: commons.wikimedia.org by Davide Papalini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деревня

Этот живописный уголок, официально признанный одним из "Самых красивых борго Италии", словно сошел с картины: узкие каменные улочки, старинные дома и захватывающие дух виды на озеро Турано.

Деревня расположена на территории природного заповедника Монте Навенья и Монте Червия — настоящего рая для любителей прогулок, походов и наблюдения за дикой природой. Веками нетронутые леса, яркие полевые цветы и ароматные заросли средиземноморского кустарника создают идеальные условия для отдыха на свежем воздухе. Отсюда начинаются маршруты, ведущие к панорамным площадкам и по тропам сквозь горные пейзажи.

Один из самых красивых маршрутов проходит по территории заповедника, где можно не только пройтись пешком, но и заняться бёрдвотчингом.

Особого внимания заслуживает озеро Турано — искусственный водоем, который настолько гармонично вписывается в окружающий ландшафт, что трудно поверить, что он создан человеком. Здесь можно покататься на каяках, SUP-досках или водных велосипедах, а можно просто расслабиться на берегу, наслаждаясь видами на горы.

Для тех, кто хочет глубже соприкоснуться с природой, доступны маршруты для горных велосипедов и верховой езды. Кастель-ди-Тора прекрасно подойдёт и для семейного отдыха с детьми.

Рядом находятся и другие природные достопримечательности, такие как водопады Валлоккье — до них можно дойти пешком примерно за полчаса от парковки. Вход свободный, а прогулка особенно приятна в летнюю жару.

Кастель-ди-Тора — не только природная, но и историческая жемчужина. Деревня возникла ещё в средние века как оборонительный форпост. Руины старинного замка до сих пор возвышаются над центром поселка, напоминая о временах сражений и смены властей.

Прогуливаясь по узким улочкам, вы встретите древние церкви и уютные площади, где кажется, что время остановилось. А местная кухня — это отдельная история: блюда из баранины, фермерские сыры и знаменитое сабинское оливковое масло делают гастрономический опыт по-настоящему аутентичным, пишет ilsussidiario.

Уточнения

Борго - переводится с итальянского как "деревня".
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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