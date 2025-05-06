Праздничный Хайнань: как китайцы на яхтах наслаждаются морем в майские праздники

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

В майские праздники, которые в Китае длятся с 1 по 5 мая, большинство китайцев отправляются на море. Излюбленным местом отдыха стала провинция Хайнань, расположенная на одноимённом острове, а любители сёрфинга отправляются в город Ваньнин. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Фото: commons.wikimedia.org by Zhangmoon618, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хайнань

В этот период особенно преуспевают владельцы гостиниц, заведений общественного питания и владельцы яхт. Большое внимание они уделяют тому, чтобы отдых был комфортным и безопасным.

Сейчас стал очень популярным отдых на яхтах. На яхтах собираются компании молодёжи, но не только. Многие семьи оценили прогулки по морю. Любители рыбалки арендуют яхты вместе с рыболовным снаряжением. Яхтенный туризм особенно развивается в крупном курортном городе Санье, в котором зарегистрировано более 1,4 яхт. Яхты различаются свои внешним видом, размерами и комфортабельностью. Санья претендует на то, чтобы стать столицей яхтенного туризма Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отдыхающие делают экзотические фотографии на пляжах и на яхтах и выкладывают их в соцсетях.

Уточнения

Хайна́нь (кит. упр. 海南, пиньинь Hǎinán, буквально: «морской юг») — провинция на юге Китая.



Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

