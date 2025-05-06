Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрывали 12 лет: стал известен крёстный отец детей Киркорова
Раны исчезают на глазах: удивительный эффект простой процедуры
Понять собеседника в шуме стало проще — доказано
Когда труд — удовольствие: в Исландии внедрили сокращённую рабочую неделю
Глаза как у панды? Эта утренняя ошибка сводит на нет весь ваш уход
Банка, которая выращивает: ваш урожай зависит от этой забытой мелочи
Вкус императорского двора: паштет и котлеты с секретом из XVIII века
Несостоявшийся суперсолдат: секрет этого самолета стал известен только сейчас
Мякоть как вата, вкус как трава: ошибка, которая испортит любой тыквенный урожай

Праздничный Хайнань: как китайцы на яхтах наслаждаются морем в майские праздники

1:18
Туризм

В майские праздники, которые в Китае длятся с 1 по 5 мая, большинство китайцев отправляются на море. Излюбленным местом отдыха стала провинция Хайнань, расположенная на одноимённом острове, а любители сёрфинга отправляются в город Ваньнин. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Хайнань
Фото: commons.wikimedia.org by Zhangmoon618, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хайнань

В этот период особенно преуспевают владельцы гостиниц, заведений общественного питания и владельцы яхт. Большое внимание они уделяют тому, чтобы отдых был комфортным и безопасным.

Сейчас стал очень популярным отдых на яхтах. На яхтах собираются компании молодёжи, но не только. Многие семьи оценили прогулки по морю. Любители рыбалки арендуют яхты вместе с рыболовным снаряжением. Яхтенный туризм особенно развивается в крупном курортном городе Санье, в котором зарегистрировано более 1,4 яхт. Яхты различаются свои внешним видом, размерами и комфортабельностью. Санья претендует на то, чтобы стать столицей яхтенного туризма Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отдыхающие делают экзотические фотографии на пляжах и на яхтах и выкладывают их в соцсетях.

Уточнения

Хайна́нь (кит. упр. 海南, пиньинь Hǎinán, буквально: «морской юг») — провинция на юге Китая.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Авто
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом Аудио 
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Авто
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой Аудио 
Цвела на радость, а осталась без плодов: кого боится вишня весной больше всего
Садоводство, цветоводство
Цвела на радость, а осталась без плодов: кого боится вишня весной больше всего Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Скрывали 12 лет: стал известен крёстный отец детей Киркорова
Раны исчезают на глазах: удивительный эффект простой процедуры
Голливуд может остаться без основной части выручки из-за пошлин Трампа
Понять собеседника в шуме стало проще — доказано
Когда труд — удовольствие: в Исландии внедрили сокращённую рабочую неделю
Глаза как у панды? Эта утренняя ошибка сводит на нет весь ваш уход
Банка, которая выращивает: ваш урожай зависит от этой забытой мелочи
Вкус императорского двора: паштет и котлеты с секретом из XVIII века
Праздничный Хайнань: как китайцы на яхтах наслаждаются морем в майские праздники
Несостоявшийся суперсолдат: секрет этого самолета стал известен только сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.