Обмен зонтиками и собаки в детских колясках: россиянка поделилась незабываемыми моментами из путешествия в Сеул

2:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка из Владивостока Ольга посетила столицу Южной Кореи Сеул. В Сеуле она пробыла неделю и затем поделилась своими впечатлениями от поездки с корреспондентом РИА "ФедералПресс".

Фото: 500px.com by Mathew Schwartz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сеул вечером

Ольга отметила, что в Южной Корее уживаются современный образ жизни и древние традиции.

Ольга рассказала об отличиях российских и корейских кафе. В наших кафе можно полноценно пообедать, а корейские кафе — это просто кофейня с кофе и пирожными. Пообедать лучше всего в щиктане. Это маленький простой ресторан.

"Порции огромные! Я ни разу не смогла доесть свою — будь то рис, мясо или суп. Хочется отметить, что везде есть бесплатная вода: либо в термосе на столе, либо в кулере. А ещё панчаны — закуски вроде маринованной редьки, кимчи или свежей зелени. Их можно брать сколько хочешь", — делится впечатлениями Ольга.

На улицах города есть много палаток с едой и напитками, как у нас на пляжах или в парках. Люди после работы часто останавливаются, чтобы закусить и пообщаться. На улице могут появиться выпившие люди, но они ведут себя добродушно, никогда не затевают драки.

Ольгу удивило, как налажен обмен зонтиками во время дождя, и даже тот, у кого нет с собой зонта, может воспользоваться общим, который всегда имеется около любого магазина.

"Возле каждого магазина стоит ведро для зонтов. Заходишь — бросаешь мокрый зонт, выходишь — берёшь первый попавшийся. Почти все зонты прозрачные, они дешёвые и созданы на случай внезапного дождя", — рассказала Ольга.

Девушка заметила, что отношение к животным, особенно к собакам, очень трогательное. Собак возят в детских колясках, все собаки очень ухоженные и в красивой одежде. На прогулке собак спускают с поводков, чтобы они могли свободно порезвиться. Причём ведут себя собаки очень спокойно, не нападают на своих собратьев и на людей.

Ольга узнала, что родить и вырастить ребёнка в Южной Корее — дорогое удовольствие, поэтому многие предпочитают заводить собак.

"Грустно, но со стороны выглядит мило — они их действительно обожают", — отметила девушка.

Цены в Сеуле оказались не такими большими, как представлялось до поездки. Самым дорогим оказался перелёт из Владивостока в Сеул с пересадкой в Пекине. Он обошёлся в 30 тысяч рублей. Стоимость жилья в маленьком домике на неделю составила примерно 18 тысяч рублей.

Ольга давно мечтала побывать в Южной Корее и надеется, что эта поездка не последняя. Она хочет побывать не только в Сеуле, но и в других корейских городах.

Уточнения

Сеу́л (кор. 서울 [sʰʌ.ul], Соуль — букв.: «столица») — столица и крупнейший город Республики Корея.

