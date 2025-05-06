Обмен зонтиками и собаки в детских колясках: россиянка поделилась незабываемыми моментами из путешествия в Сеул

Россиянка из Владивостока Ольга посетила столицу Южной Кореи Сеул. В Сеуле она пробыла неделю и затем поделилась своими впечатлениями от поездки с корреспондентом РИА "ФедералПресс".
Ольга отметила, что в Южной Корее уживаются современный образ жизни и древние традиции.
Ольга рассказала об отличиях российских и корейских кафе. В наших кафе можно полноценно пообедать, а корейские кафе — это просто кофейня с кофе и пирожными. Пообедать лучше всего в щиктане. Это маленький простой ресторан.
"Порции огромные! Я ни разу не смогла доесть свою — будь то рис, мясо или суп. Хочется отметить, что везде есть бесплатная вода: либо в термосе на столе, либо в кулере. А ещё панчаны — закуски вроде маринованной редьки, кимчи или свежей зелени. Их можно брать сколько хочешь", — делится впечатлениями Ольга.
На улицах города есть много палаток с едой и напитками, как у нас на пляжах или в парках. Люди после работы часто останавливаются, чтобы закусить и пообщаться. На улице могут появиться выпившие люди, но они ведут себя добродушно, никогда не затевают драки.
Ольгу удивило, как налажен обмен зонтиками во время дождя, и даже тот, у кого нет с собой зонта, может воспользоваться общим, который всегда имеется около любого магазина.
"Возле каждого магазина стоит ведро для зонтов. Заходишь — бросаешь мокрый зонт, выходишь — берёшь первый попавшийся. Почти все зонты прозрачные, они дешёвые и созданы на случай внезапного дождя", — рассказала Ольга.
Девушка заметила, что отношение к животным, особенно к собакам, очень трогательное. Собак возят в детских колясках, все собаки очень ухоженные и в красивой одежде. На прогулке собак спускают с поводков, чтобы они могли свободно порезвиться. Причём ведут себя собаки очень спокойно, не нападают на своих собратьев и на людей.
Ольга узнала, что родить и вырастить ребёнка в Южной Корее — дорогое удовольствие, поэтому многие предпочитают заводить собак.
"Грустно, но со стороны выглядит мило — они их действительно обожают", — отметила девушка.
Цены в Сеуле оказались не такими большими, как представлялось до поездки. Самым дорогим оказался перелёт из Владивостока в Сеул с пересадкой в Пекине. Он обошёлся в 30 тысяч рублей. Стоимость жилья в маленьком домике на неделю составила примерно 18 тысяч рублей.
Ольга давно мечтала побывать в Южной Корее и надеется, что эта поездка не последняя. Она хочет побывать не только в Сеуле, но и в других корейских городах.
Сеу́л (кор. 서울 [sʰʌ.ul], Соуль — букв.: «столица») — столица и крупнейший город Республики Корея.
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.