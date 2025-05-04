Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев

Турция недосчиталась сотен тысяч туристов. И это только начало. Страна, считавшаяся одним из главных направлений для отдыха европейцев и россиян, стремительно теряет свои позиции. Первые итоги 2025 года — тревожный звонок для всей индустрии гостеприимства.
По данным Министерства культуры и туризма Турции, в первом квартале количество иностранных туристов сократилось на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И это несмотря на оживление глобального туризма после пандемии.
Особенно болезненным стало снижение турпотока из стран, которые раньше обеспечивали стабильный приток отдыхающих:
Падение интереса российских туристов — особенно тревожный сигнал. Ведь Россия годами держалась в топе по числу поездок, порой уступая только Германии. Сейчас всё иначе.
"Цены в Турции растут быстрее, чем уровень сервиса. За те же деньги россияне теперь выбирают ОАЭ: комфорт выше, условия лучше", — объясняет Эмир Челик.
К этому добавляется нестабильность курса рубля, делающая даже привычные курорты финансово недоступными для среднего класса.
И всё же на фоне общего спада есть и неожиданные лучи надежды. Турция открывает новые направления:
Но даже эти скачки не могут компенсировать отток с традиционных рынков.
В Анталье и Стамбуле отели уже ощущают последствия — заполняемость падает. Управляющий отелями в Белеке говорит прямо, что если ситуация не изменится, придётся сокращать персонал уже к началу высокого сезона.
Ассоциации отельеров требуют от властей экстренных мер: налоговых льгот, масштабной рекламы и поддержки со стороны государства. Пока же правительство предпочитает отмалчиваться.
На этом беды не заканчиваются. В стране вспыхнул скандал вокруг медицинского туризма — турагентства назвали это "бизнесом с окровавленными бинтами" после новых ограничений, фактически выводящих их из процесса организации лечения для иностранцев.
Кроме того, меняется святая святых турецкого курортного опыта — система "всё включено". Вместо привычного All Inclusive власти внедряют AI-Light, более скромный формат с ограничениями по питанию и алкоголю. Туристы в недоумении, а индустрия — в замешательстве.
Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".