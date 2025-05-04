Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев

3:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция недосчиталась сотен тысяч туристов. И это только начало. Страна, считавшаяся одним из главных направлений для отдыха европейцев и россиян, стремительно теряет свои позиции. Первые итоги 2025 года — тревожный звонок для всей индустрии гостеприимства.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Туризм в Турции

Провальный сезон: цифры, от которых хочется плакать

По данным Министерства культуры и туризма Турции, в первом квартале количество иностранных туристов сократилось на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И это несмотря на оживление глобального туризма после пандемии.

Особенно болезненным стало снижение турпотока из стран, которые раньше обеспечивали стабильный приток отдыхающих:

Россия — минус 12%, или около 100 тысяч несостоявшихся поездок.

Германия — минус 17%, один из самых резких спадов.

Великобритания — минус 8%; британцы теперь считают Турцию слишком дорогой.

Греция — минус 11%, несмотря на соседство.

Почему Россияне больше не спешат в Анталию

Падение интереса российских туристов — особенно тревожный сигнал. Ведь Россия годами держалась в топе по числу поездок, порой уступая только Германии. Сейчас всё иначе.

"Цены в Турции растут быстрее, чем уровень сервиса. За те же деньги россияне теперь выбирают ОАЭ: комфорт выше, условия лучше", — объясняет Эмир Челик.

К этому добавляется нестабильность курса рубля, делающая даже привычные курорты финансово недоступными для среднего класса.

Кто едет вместо нас

И всё же на фоне общего спада есть и неожиданные лучи надежды. Турция открывает новые направления:

США — рост на внушительные 62%.

Израиль — плюс 60%.

Саудовская Аравия — плюс 9%.

Но даже эти скачки не могут компенсировать отток с традиционных рынков.

Отельеры в панике: "Сезон под угрозой"

В Анталье и Стамбуле отели уже ощущают последствия — заполняемость падает. Управляющий отелями в Белеке говорит прямо, что если ситуация не изменится, придётся сокращать персонал уже к началу высокого сезона.

Ассоциации отельеров требуют от властей экстренных мер: налоговых льгот, масштабной рекламы и поддержки со стороны государства. Пока же правительство предпочитает отмалчиваться.

Новые проблемы: скандал в медицинском туризме и прощание с all inclusive

На этом беды не заканчиваются. В стране вспыхнул скандал вокруг медицинского туризма — турагентства назвали это "бизнесом с окровавленными бинтами" после новых ограничений, фактически выводящих их из процесса организации лечения для иностранцев.

Кроме того, меняется святая святых турецкого курортного опыта — система "всё включено". Вместо привычного All Inclusive власти внедряют AI-Light, более скромный формат с ограничениями по питанию и алкоголю. Туристы в недоумении, а индустрия — в замешательстве.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).

