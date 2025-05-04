Границы открыты: Крым готов принять с распростёртыми объятиями туристов

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крым снова в центре внимания — но не как объект политических дебатов, а как место, которое хочет рассказать свою собственную историю. По словам Артема Березовского, официального представителя МИД России в Симферополе, регион полностью открыт для иностранных путешественников. Но есть нюанс: речь идет о тех, кто "не подвержен западной пропаганде" и готов воспринимать полуостров без заранее навязанных штампов.

Фото: wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крым

"Крым открыт для иностранных туристов, которые не подвержены западной пропаганде и хотят своими глазами увидеть, как развивается и живет полуостров, что информация в отдельных предвзятых СМИ не соответствует действительности", — заявил Березовский.

Туризм без фильтров

Представитель МИД подчеркивает: здесь рады всем, кто стремится к объективности. Гостеприимство крымчан, по его словам, — не просто слова. Это реальность, которая способна удивить любого, кто переступит границу предвзятости.

"Крымчане очень доброжелательны и гостеприимны. Каждый, кто захочет на собственном опыте в этом убедиться, не ошибется и не разочаруется", — добавил он.

Не страны, а правительства

Интересно и другое замечание Березовского: Россия не делит мир на "друзей" и "врагов". Речь идет не о народах, а о политических режимах, отношения с которыми порой накалены до предела. Но двери для общения с людьми — по-прежнему открыты.

Немного контекста

Напомним, в марте 2014 года, после событий на Украине, в Крыму прошёл референдум. По его итогам 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией. Украина не признала итоги голосования, считая Крым "временно оккупированной территорией", что поддерживают и страны Запада. Однако позиция России остаётся неизменной: воля народа была выражена в соответствии с международным правом.

Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

Уточнения

Крым (укр. Крим, крымскотат. Qırım, Къырым), также Кры́мский полуо́стров (укр. Кримський півострів, крымскотат.



Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.

