Почему туристы выстраиваются в очередь к дому за 1 евро на Сицилии

Можно ли купить дом за 1 евро и превратить его в прибыльный бизнес? Ответ положительный — и история британца Джорджа Лэнга тому доказательство. Он рискнул, вложился, справился с трудностями — и теперь собирается создать в Сицилии целое сообщество из таких же «евродомов».
В конце 2022 года 32-летний антиквар из Истборна, Джордж Лэнг, приобрёл ветхий трёхэтажный дом в сицилийском городке Муссомели. Формальная цена сделки — 1 евро 85 центов. Однако, как это часто бывает, реальная сумма оказалась куда выше.
Дополнительные расходы на агентские услуги, оформление документов и энергоаудит увеличили цену покупки до 5000 евро. И это только начало — на капитальный ремонт, включая крышу, электрику и водоснабжение, ушла ещё как минимум пара тысяч.
«Во время бури в дом хлынули ведра воды, но мы справились», — делится Джордж с подписчиками.
Лэнг подробно рассказывал о каждом шаге ремонта в социальных сетях. Это привлекло внимание сотен людей. Сегодня около 500 человек стоят в листе ожидания, мечтая арендовать этот дом. Интересно, что он даже не использует платформы вроде Booking или Airbnb — сарафанное радио и соцсети сделали своё дело.
Позитивный резонанс вдохновил Джорджа на новую покупку — ещё один дом в Муссомели за ту же символическую цену. Новый объект, по его словам, крепче и требует меньше вложений.
Идея Лэнга не ограничивается двумя домами. Он открыто заявляет о своей мечте:
«Я хочу скупить целые улицы таких домов и создать своё сообщество. И, возможно, открыть здесь филиал своего антикварного магазина».
Для британца всё просто: расходы в Италии несопоставимы с затратами на родине. Магазин в Сицилии можно открыть за 5000 евро, тогда как в Великобритании — это 200–300 тысяч фунтов.
«Цены на жильё в Британии сумасшедшие, зарплаты не поспевают. Людям тяжело. А я могу позволить себе рискнуть», — резюмирует Лэнг.
В программе домов за 1 евро есть условие: отремонтировать здание в течение трёх лет, иначе — штраф. Но Джордж не боится: у него уже есть план, ресурсы и подписчики.
Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии.
Договор купли-продажи — договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определённую денежную сумму (цену) (п. 1. ст. 454 ГК РФ).
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