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Почему туристы выстраиваются в очередь к дому за 1 евро на Сицилии

2:43
Туризм

Можно ли купить дом за 1 евро и превратить его в прибыльный бизнес? Ответ положительный — и история британца Джорджа Лэнга тому доказательство. Он рискнул, вложился, справился с трудностями — и теперь собирается создать в Сицилии целое сообщество из таких же «евродомов».

Дом
Фото: commons.wikimedia.org by Enryonthecloud, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом

Заброшенный дом с потенциалом

В конце 2022 года 32-летний антиквар из Истборна, Джордж Лэнг, приобрёл ветхий трёхэтажный дом в сицилийском городке Муссомели. Формальная цена сделки — 1 евро 85 центов. Однако, как это часто бывает, реальная сумма оказалась куда выше.

Дополнительные расходы на агентские услуги, оформление документов и энергоаудит увеличили цену покупки до 5000 евро. И это только начало — на капитальный ремонт, включая крышу, электрику и водоснабжение, ушла ещё как минимум пара тысяч.

«Во время бури в дом хлынули ведра воды, но мы справились», — делится Джордж с подписчиками.
 

Как хобби превратилось в прибыль

Лэнг подробно рассказывал о каждом шаге ремонта в социальных сетях. Это привлекло внимание сотен людей. Сегодня около 500 человек стоят в листе ожидания, мечтая арендовать этот дом. Интересно, что он даже не использует платформы вроде Booking или Airbnb — сарафанное радио и соцсети сделали своё дело.

Вторая покупка и амбициозные планы

Позитивный резонанс вдохновил Джорджа на новую покупку — ещё один дом в Муссомели за ту же символическую цену. Новый объект, по его словам, крепче и требует меньше вложений.

Идея Лэнга не ограничивается двумя домами. Он открыто заявляет о своей мечте:

«Я хочу скупить целые улицы таких домов и создать своё сообщество. И, возможно, открыть здесь филиал своего антикварного магазина».

Почему Италия — это выгодно

Для британца всё просто: расходы в Италии несопоставимы с затратами на родине. Магазин в Сицилии можно открыть за 5000 евро, тогда как в Великобритании — это 200–300 тысяч фунтов.

«Цены на жильё в Британии сумасшедшие, зарплаты не поспевают. Людям тяжело. А я могу позволить себе рискнуть», — резюмирует Лэнг.

В программе домов за 1 евро есть условие: отремонтировать здание в течение трёх лет, иначе — штраф. Но Джордж не боится: у него уже есть план, ресурсы и подписчики.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии.

Договор купли-продажи — договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определённую денежную сумму (цену) (п. 1. ст. 454 ГК РФ).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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