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Где Сицилия шепчет: этот пляжный уголок Италии покоряет без слов

2:17
Туризм

Иногда самые запоминающиеся места — это не те, о которых кричат путеводители. Капо д'Орландо, небольшой прибрежный городок на северном побережье Сицилии, словно прячется между морем и холмами. Он не стремится произвести впечатление — он просто живёт своей размеренной жизнью, готовый подарить каждому что-то настоящее.

Сицилия, пляжи
Фото: unsplash.com by Kamil Manka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сицилия, пляжи

Золотой свет заката и шёпот волн

Набережная — сердце и душа этого уголка. Здесь всё пропитано ароматом морской соли, мороженого и лёгкой свободы.

На закате море окрашивается в медные оттенки, а вокруг — звуки велосипедов, голоса прохожих, тихая музыка из кафе. Это место, где хочется замедлиться и просто идти.

А чуть поодаль — пляж Сан-Грегорио, с прозрачной водой и гладкой галькой. Тут легко найти как благоустроенные зоны, так и уединённые участки для тех, кто ищет тишины и волн.

Вид на вечность и шёпот истории

Тем, кто хочет большего, стоит подняться к старому маяку 1900 года. С вершины открывается панорама, от которой захватывает дух — особенно, когда солнце опускается в Тирренское море.

Неподалёку — вилла Пикколо с уютным парком и музеем семьи Томази ди Лампедуза, чья история связана с культовым романом "Гепард". Всё здесь пронизано духом аристократичной Сицилии и размеренного уединения.

Горы, паромы и полный релакс

Для любителей активного отдыха — тропы в горах Неброди, где в тенистых лесах легко забыть, в каком веке ты живёшь. А тем, кто мечтает об островах, из местного порта отходят паромы на Липари, Салину и Вулкано.

Хотите остаться? Прекрасно. Здесь можно просто ничего не делать: лежать на пляже, читать, слушать море и есть свежайшую рыбу, которую утром только достали из воды.

Весна — идеальное время

Сюда стоит ехать в мае: туристов ещё мало, дни длинные, а температура — идеальна. Всё вокруг дышит покоем и мягким светом.

Это и есть настоящая Сицилия, такая, какой она должна быть — без суеты, но с душой.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia) — область в Италии. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус. Население острова в I тыс. н. э. превышало 2 млн человек, что делало Сицилию самым густонаселённым регионом планеты.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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