Это место в Альпах выглядит как волшебство: весна приходит сюда первой — и остаётся навсегда

Иногда для того, чтобы оказаться среди невероятных пейзажей, не нужно лететь на край света. Достаточно отправиться на север Италии — в сердце Пьемонта, где весной природа устраивает шоу, достойное лучших открыток.
С середины мая до начала июня в Оазисе Зенья распускаются тысячи рододендронов. Это зрелище завораживает — яркие оттенки фуксии, розового, белого и сиреневого окутывают склон, превращая его в сказочный сад.
Местные прозвали это место "раковиной рододендронов", и оно действительно выглядит, как цветочный кратер среди гор.
Прогулочные тропы позволяют неторопливо пройтись среди цветущих кустов, вдыхая их аромат. А для тех, кто хочет узнать больше, в период цветения проводятся экскурсии с гидами, которых можно заказать заранее.
Оазис был задуман как проект по восстановлению природной среды ещё в 1930-х годах промышленником Эрменегильдо Зенья.
Само цветочное плато в его нынешнем виде — заслуга ландшафтного архитектора Пьетро Порчинаи, который в 60-х умело дополнил естественные посадки новыми сортами, создав гармоничный сад на фоне Альп Бьеллезе.
Сегодня здесь можно не только любоваться рододендронами, но и:
Пьемо́нт (итал. Piemonte) — область на северо-западе Италии, ранее княжество в северной Италии. Административный центр области — город Турин.
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