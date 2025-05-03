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Это место в Альпах выглядит как волшебство: весна приходит сюда первой — и остаётся навсегда

1:35
Туризм

Иногда для того, чтобы оказаться среди невероятных пейзажей, не нужно лететь на край света. Достаточно отправиться на север Италии — в сердце Пьемонта, где весной природа устраивает шоу, достойное лучших открыток.

Альпы, цветение
Фото: commons.wikimedia.org by Силлас, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Альпы, цветение

Взрыв цвета среди гор

С середины мая до начала июня в Оазисе Зенья распускаются тысячи рододендронов. Это зрелище завораживает — яркие оттенки фуксии, розового, белого и сиреневого окутывают склон, превращая его в сказочный сад.

Местные прозвали это место "раковиной рододендронов", и оно действительно выглядит, как цветочный кратер среди гор.

Прогулочные тропы позволяют неторопливо пройтись среди цветущих кустов, вдыхая их аромат. А для тех, кто хочет узнать больше, в период цветения проводятся экскурсии с гидами, которых можно заказать заранее.

История, архитектура и забота о природе

Оазис был задуман как проект по восстановлению природной среды ещё в 1930-х годах промышленником Эрменегильдо Зенья.

Само цветочное плато в его нынешнем виде — заслуга ландшафтного архитектора Пьетро Порчинаи, который в 60-х умело дополнил естественные посадки новыми сортами, создав гармоничный сад на фоне Альп Бьеллезе.

Сегодня здесь можно не только любоваться рододендронами, но и:

  • гулять по живописным тропам,
  • заглянуть в старинные деревушки,
  • попробовать местную кухню в горных приютах и ресторанах.

Уточнения

Пьемо́нт (итал. Piemonte) — область на северо-западе Италии, ранее княжество в северной Италии. Административный центр области — город Турин. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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