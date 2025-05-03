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Пицца, хаос и Марадона на стенах: туристы не смогли сбежать из страшного Неаполя

2:47
Туризм

Когда Вита Молинье из Devon Live планировала с братом поездку по Италии, в их маршруте уже значились тосканская классика — Флоренция, Сиена — и прибрежная Монелья под Генуей, тихая жемчужина недалеко от Чинкве-Терре. Но последний пункт вызвал волну недоумения: Неаполь.

Италия
Фото: pixabay.com by ML5909, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Италия

"Вы серьёзно? Неаполь?!" — примерно такую реакцию получали они от знакомых.

В соцсетях витали ролики с мрачными предупреждениями: похищения, криминал, грязь — всё это якобы ждёт туриста за каждым углом. Но они решили рискнуть. И не пожалели.

Неаполь, с которого лучше не начинать

Первые впечатления были, мягко говоря, тревожными. Рейс задержали, до города добрались глубокой ночью. Испанский квартал, где находились их апартаменты, выглядел мрачно: узкие улицы, граффити, тишина, прерываемая рокотом мопедов. Но всё изменилось, когда хозяин Airbnb лично встретил их в аэропорту в первом часу ночи. Гостеприимство — первый сюрприз Неаполя.

С наступлением дня город раскрылся: жизнь кипит, улочки извиваются, гирлянды висят между балконами, а воздух наполнен запахом еды и футбольной эйфорией.

Вита с братом попали туда аккурат после того, как "Наполи" впервые с 1990 года стал чемпионом Серии А. Город буквально светился ликованием. Диего Марадона — как святой: на стенах, на флагах, на иконах.

Подъём к замку, вид на Везувий и детская мечта

Они поднимались к замку Сант-Эльмо по жаре, преодолевая сотни ступеней, но вид, открывшийся сверху, стоил каждой капли пота: Неаполитанский залив, крыши города, и — как напоминание об истории — тень Везувия на горизонте.

Но самый волнующий момент ещё был впереди. Вита наконец осуществила детскую мечту — побывала в Помпеях. Слушая аудиогид, они неспешно бродили среди руин, заглядывая в дома, суды и древние улицы, по которым когда-то шла жизнь.

Пицца, Aperol и город, в который хочется вернуться

Заключительным аккордом стала неаполитанская ночь. Aperol spritz, шумные улицы, бесконечные разговоры и — конечно — самая вкусная пицца в их жизни. Настоящая, местная, не под туриста.

"Неаполь — это не открытка. Он шумный, неопрятный, местами хаотичный, но невероятно живой. Здесь всё по-настоящему. И да — выжить на переходе дороги здесь — уже достижение", — смеётся Вита.

Уточнения

Неа́поль — город на юге Италии. Административный центр области Кампания и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Расположен на берегу северной бухты Неаполитанского залива.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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