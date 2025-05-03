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Летний рай: это место в Англии чуть не стёрли — теперь туда едут со всей страны

2:16
Туризм

Когда солнце светит особенно ярко, нет лучшего способа почувствовать лето, чем провести день у открытого бассейна под открытым небом. Lido — это не просто бассейн, это атмосфера, настроение и маленький отпуск, не выезжая за пределы города.

Бассейн
Фото: commons.wikimedia.org by Jesper Stechmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Бассейн

Что такое лидо?

Слово "lido" пришло из итальянского языка и означает "пляж". Сегодня под ним понимается открытый бассейн с элементами пляжной культуры — раздевалками, душевыми и лаунж-зоной.

Особенно популярны такие места на южном побережье Англии, где они могут заменить море тем, кто предпочитает более спокойный и чистый отдых.

Saltdean Lido: история с продолжением

Saltdean Lido, расположенный недалеко от Брайтона, — один из самых ярких примеров возрождения старинных локаций.

Здание, построенное по проекту архитектора Ричард Уильям Герберт Джонс, и считается единственным прибрежным лидо такого уровня в стране.

Местные жители однажды буквально спасли его от исчезновения: планировалось превратить участок в жилую застройку, но активисты добились отмены проекта. Лидо снова открылось в 2017 году и теперь вновь радует гостей.

Удобства и впечатления

В лидо — подогреваемая вода, детский бассейн, игровая зона, раздевалки, кафе и душевые. Есть зоны для семейного плавания, а также дорожки для любителей неспешных или, наоборот, быстрых заплывов.

Лидо с собачьей душой

Особого внимания заслуживает "Собачий сентябрь". В конце сезона здесь проходят купания для собак и их владельцев.

Есть даже отдельные сеансы только для золотистых ретриверов! Это действительно зрелище, полное веселья, радости и мокрых хвостов.

Как добраться

Доехать до Saltdean Lido можно на поезде от вокзала Виктория в Лондоне до Брайтона (около часа), а затем на автобусе примерно полчаса.

Бассейн работает с 7:00 до 20:00 по понедельникам и средам, в остальные дни — по расписанию. Цены и подробности можно найти на официальном сайте.

Уточнения

Бра́йтон (англ. Brighton, [ˈbraɪtən) — город на южном побережье Англии в графстве Восточный Суссекс, на берегу пролива Ла-Манш. Удалён на 50 миль (80 км) по железной дороге от Лондона. Административно объединён с соседним городом Хов в унитарную единицу Брайтон-энд-Хов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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