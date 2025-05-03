Как Париж превращает бранч в гастрономическое шоу: 7 ресторанов для гурманов

Любители утонченных гастрономических впечатлений в Париже будут в восторге от этих семи мест, где бранч превращается в настоящее искусство.
В этих заведениях вас ждут изысканные блюда, великолепное обслуживание и атмосфера, в которой каждый момент становится особенным.
Будь то роскошный дворец или стильный бутик-отель, парижские бранчи возвращаются в формате, который по-настоящему радует гурманов. Вечная гастрономическая конкуренция между ресторанами и отелями Парижа гарантирует: качество продуктов, оригинальные вкусовые сочетания и щедрые буфеты не оставят вас равнодушными.
Но бранч — это не только про еду. По-настоящему запоминающееся впечатление рождается из совокупности: очаровательное окружение, тенистые террасы, уединённая атмосфера и безупречное внимание персонала. Вот адреса, которые превратят ваши воскресенья в праздник вкуса и удовольствия.
Peninsula Paris — бранч во дворцовой атмосфере
Каждое воскресенье Peninsula Paris приглашает на утонченный и щедрый бранч. Величественные интерьеры с позолотой, разнообразие изысканных блюд, живая музыка — здесь всё дышит роскошью. Это идеальное место, чтобы насладиться воскресным днем с бокалом шампанского.
Круиз с бранчем на "Diamant Bleu"
Хотите объединить гастрономическое удовольствие с прогулкой по Сене? Тогда вам на борт "Diamant Bleu" — элегантного речного судна в самом сердце Парижа. Здесь проходят воскресные круизы с безлимитным бранчем, живой музыкой и потрясающими видами на город. И не забудьте воспользоваться промокодом на скидку 10%!
Domaine de la Corniche — бранч с панорамой на Сену
Для тех, кто хочет сбежать от городской суеты, идеально подойдёт Belvédère в Domaine de la Corniche в Ивелине. Каждое воскресенье здесь накрывают роскошный бранч на открытой террасе с захватывающим видом на долину Сены — идеальное сочетание вкуса и природы.
Château d'Hardricourt — королевский лобстер-бранч
Если вы мечтали о бранче с омаром и шампанским в аристократическом духе, отправляйтесь в Château d'Hardricourt. Здесь вас ждет безлимитное угощение в зеленых садах замка. Каждый воскресный визит — как гастрономическая поездка во Францию XIX века.
Château de Villiers-Le-Mahieu — бранч с развлечениями
Château de Villiers-Le-Mahieu предлагает не только вкусный, но и активный отдых. Помимо обильного бранча, здесь включены развлечения: мини-гольф, лодки, велосипеды, игры, кинотеатр и даже полдник. Идеальный вариант для семейного уикенда за городом — в окружении природы и комфорта.
Бранч (англ. brunch, от англ. breakfast — «завтрак» и англ. lunch — «обед») — приём пищи поздним утром, между завтраком и обедом, в выходные дни, комбинирующий их и имеющий чётко очерченный набор блюд. Как правило, с бранчем ассоциируется приятное времяпрепровождение в компании друзей за столом в ресторане.
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.