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За пределами Манхэттена: шесть фестивалей, которые стоит посетить

4:29
Туризм

Нью-Йорк давно известен как центр культурных событий и масштабных фестивалей. Кажется, что в Большом яблоке каждую неделю проходит мероприятие мирового уровня. Но и другие города штата — такие как Буффало и Олбани — тоже не отстают по насыщенности культурной жизни.

Публика на концерте
Фото: Unsplash by Chad Kirchoff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Публика на концерте

Ниже — шесть ярких фестивалей, ради которых стоит заглянуть в маленькие, но самобытные местечки: от сезонных праздников до одного из крупнейших мотофестивалей США.

Согертис — Фестиваль чеснока в Хадсон-Вэлли

Каждую осень, в конце сентября, городок Согертис превращается в чесночную столицу штата, принимая знаменитый Hudson Valley Garlic Festival. Всё началось в 1980-х как небольшое мероприятие для местных фермеров, а с 1992 года фестиваль стал настоящей осенней традицией, собирающей десятки тысяч гостей ежегодно.

Посетителей ждут десятки сортов чеснока, блюда с чесноком на любой вкус — от соусов до мороженого, а также живая музыка, кулинарные мастер-классы, лекции о выращивании чеснока и зона для детей. Ремесленники и фермеры создают атмосферу шумного ярмарочного базара, а вырученные средства направляются на местные инициативы.

Итака — Reggae Fest

Летом Итака наполняется звуками Карибского моря — в город приходит Ithaca Reggae Fest. На берегу озера Каюга, в парке Стюарт, звучит музыка от местных и международных исполнителей регги, а гостей ждет идеальный вид на воду.

Кроме музыки, здесь проходят занятия йогой, работают стенды с едой и изделиями местных ремесленников, действует детская зона. С момента основания в 2017 году фестиваль включил в программу экологическое образование, акцентируя внимание на защите водоёмов и равенстве в сообществе.

Лейк-Джордж — Мотофестиваль Americade

Весной Лейк-Джордж превращается в мекку для байкеров благодаря одному из крупнейших туринговых мотофестивалей в стране — Americade. Основанное в 1983 году, мероприятие ориентировано на безопасную и живописную езду, а не на шумные вечеринки.

Фестиваль включает маршруты через горы Адирондак и даже до Вермонта, тест-драйвы, выставки, семинары по технике езды и общение с представителями мировых мотобрендов. Когда мотоциклы припаркованы — можно отправиться в круиз по озеру, посетить винодельни или просто отдохнуть в уютных ресторанах Лейк-Джорджа.

Мэнорвилл — Фестиваль тюльпанов

В апреле Мэнорвилл расцветает миллионами тюльпанов во время Long Island Tulip Festival. На ферме Waterdrinker Family Farm гости могут любоваться цветочными полями, фотографироваться, собирать тюльпаны и наслаждаться арт-инсталляциями, созданными из самих цветов.

Фестиваль также предлагает мини-гольф, контактный зоопарк, выступления живых музыкантов и фудтраки. Это событие стало одним из главных весенних мероприятий на Лонг-Айленде, идеально подходящее для семейного отдыха и фотоохоты.

Маргаретвилль — Фестиваль цветной капусты

В сентябре Маргаретвилль отмечает свою аграрную историю на Cauliflower Festival — напоминание о времени, когда цветная капуста была главной культурой региона. Ранее поля этой овощной культуры простирались по всему региону, дав ему прозвище "белое золото".

Фестиваль в Village Park включает фермерский рынок, капустные угощения, парад тракторов, детские развлечения и демонстрации устойчивого земледелия. Отличный повод открыть для себя осенние пейзажи Катскиллс и прогуляться вдоль реки Истветч-Делавэр рядом с историческим центром города.

Уилмингтон — Фестиваль маунтинбайка

Летом в живописном Уилмингтоне проходит трёхдневный Wilmington Mountain Bike Festival, собирающий любителей горного велоспорта со всего северо-востока США. Здесь доступно более 40 км трейлов, которые проходят по красивейшим маршрутам вокруг Уилмингтона, Кина и Лейк-Плэсида, пишет worldatlas.

Уточнения

Фестива́ль (фр. festival лат. festivus — «праздничный») — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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