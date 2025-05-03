Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему Pilea Lunar Valley заменяет орхидеи в интерьере
Запеченные яблоки с сыром: почему этот полезный десерт стал хитом сезона
Море и солнце без любимого: почему Ксения Бородина отправилась в отпуск без Николая Сердюкова?
Кот играл с ниткой, а оказался на операционном столе
Техосмотр по-новому: теперь проверят даже то, на что раньше закрывали глаза
Сладости из прошлого: заведение в Нью-Йорке, где до сих пор варят десерты по рецептам 1920-х
Шесть звёзд футбола покидают Реал Мадрид
Вино на пике: Кубань-Вино планирует увеличить производство премиальных вин на 65%
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры

Самая странная миссия NASA: куда летит Dragonfly

2:28
Туризм

Может ли на ледяной луне Сатурна существовать жизнь? Этот вопрос будоражит умы учёных и фантастов уже не одно десятилетие. Теперь у NASA появился реальный шанс найти на него ответ.

Титан
Фото: Wikimedia Commons by Tomruen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Титан

Dragonfly: новая глава в исследовании Солнечной системы

Миссия Dragonfly — это не просто полёт. Это запуск ядерного вертолёта на один из самых загадочных спутников — Титан. Устройство получило окончательное одобрение и все необходимые разрешения.

Запуск намечен на июль 2028 года с площадки NASA во Флориде с помощью ракеты Falcon Heavy от SpaceX.

Что сделает вертолёт на Титане

После семилетнего путешествия на расстояние в 1,2 миллиарда миль, Dragonfly проведёт три года на поверхности Титана. Он будет:

  • Изучать химический состав луны;
  • Проводить забор проб с поверхности;
  • Искать следы возможной жизни;
  • Фиксировать данные с помощью камер и датчиков.

Основная цель — понять, может ли Титан поддерживать жизнь в условиях экстремального холода и плотной атмосферы.

Поверхность, похожая на Землю — но замёрзшая

Титан покрыт дюнами из твёрдых углеводородов, а вместо воды в его озёрах — жидкий метан. Температура здесь — около -180 °C. Удивительно, но несмотря на такую суровую среду, условия на Титане чем-то напоминают раннюю Землю.

NASA рассматривает этот лунный мир как «лабораторию природы», в которой можно проследить процессы, предшествующие появлению жизни.

Финансирование и сложности проекта

Ещё в 2019 году было решено начать подготовку к миссии. Первоначальный бюджет — 3,3 миллиарда долларов.

Однако проект уже столкнулся с перерасходом средств и задержками. Несмотря на это, приоритет Dragonfly остаётся высоким: слишком много вопросов может получить ответы именно на Титане.

Почему это важно

Для NASA это момент истины. Стадия проектирования завершена, теперь начинается строительство корабля, который доставит вертолёт на ледяную луну Сатурна.

Если всё пройдёт по плану, человечество впервые совершит мягкую посадку на Титане и начнёт полноценное исследование его поверхности.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. НАСА) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Тита́н (др -греч. Τιτάν) — крупнейший спутник Сатурна, является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, для которого доказано стабильное существование жидкости на поверхности, и единственным спутником планеты, обладающим плотной атмосферой.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Красота и стиль
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию Аудио 
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Авто
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё
Паутинный клещ уйдет: самые эффективные народные средства борьбы с вредителем
Паутинный клещ уйдет: самые эффективные народные средства борьбы с вредителем
Последние материалы
ВПЧ под прицелом: в Казахстане вводят доступную вакцинацию для всех
Забудьте о траве! В тренды садоводства 2025 года входят засухоустойчивые сады
Кошка как будто кайфует от хлорки — но вот почему это может быть опасно
Вкусный бум на кухне: готовлю этот простой завтрак с овощами и яйцами – исчезает со стола мгновенно
Сел и поехал, без сервисов и сюрпризов: эти авто вторички знают, что такое надёжность
Битва за бозон Хиггса: секреты Вселенной на дне Женевского озера
Здесь время остановилось: Сицилийская деревня с прошлым, о котором шепчет ветер
Модный тренд — натуральные брови! Рассказываем, как их отрастить и красиво оформить
Порты бьют тревогу: тарифы Трампа угрожают миллионам рабочих мест
Что вы храните на балконе? Этот список вас неприятно удивит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.