Самая странная миссия NASA: куда летит Dragonfly

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Может ли на ледяной луне Сатурна существовать жизнь? Этот вопрос будоражит умы учёных и фантастов уже не одно десятилетие. Теперь у NASA появился реальный шанс найти на него ответ.

Фото: Wikimedia Commons by Tomruen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Титан

Dragonfly: новая глава в исследовании Солнечной системы

Миссия Dragonfly — это не просто полёт. Это запуск ядерного вертолёта на один из самых загадочных спутников — Титан. Устройство получило окончательное одобрение и все необходимые разрешения.

Запуск намечен на июль 2028 года с площадки NASA во Флориде с помощью ракеты Falcon Heavy от SpaceX.

Что сделает вертолёт на Титане

После семилетнего путешествия на расстояние в 1,2 миллиарда миль, Dragonfly проведёт три года на поверхности Титана. Он будет:

Изучать химический состав луны;

Проводить забор проб с поверхности;

Искать следы возможной жизни;

Фиксировать данные с помощью камер и датчиков.

Основная цель — понять, может ли Титан поддерживать жизнь в условиях экстремального холода и плотной атмосферы.

Поверхность, похожая на Землю — но замёрзшая

Титан покрыт дюнами из твёрдых углеводородов, а вместо воды в его озёрах — жидкий метан. Температура здесь — около -180 °C. Удивительно, но несмотря на такую суровую среду, условия на Титане чем-то напоминают раннюю Землю.

NASA рассматривает этот лунный мир как «лабораторию природы», в которой можно проследить процессы, предшествующие появлению жизни.

Финансирование и сложности проекта

Ещё в 2019 году было решено начать подготовку к миссии. Первоначальный бюджет — 3,3 миллиарда долларов.

Однако проект уже столкнулся с перерасходом средств и задержками. Несмотря на это, приоритет Dragonfly остаётся высоким: слишком много вопросов может получить ответы именно на Титане.

Почему это важно

Для NASA это момент истины. Стадия проектирования завершена, теперь начинается строительство корабля, который доставит вертолёт на ледяную луну Сатурна.

Если всё пройдёт по плану, человечество впервые совершит мягкую посадку на Титане и начнёт полноценное исследование его поверхности.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. НАСА) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.



Тита́н (др -греч. Τιτάν) — крупнейший спутник Сатурна, является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, для которого доказано стабильное существование жидкости на поверхности, и единственным спутником планеты, обладающим плотной атмосферой.

