Самая странная миссия NASA: куда летит Dragonfly

Может ли на ледяной луне Сатурна существовать жизнь? Этот вопрос будоражит умы учёных и фантастов уже не одно десятилетие. Теперь у NASA появился реальный шанс найти на него ответ.
Миссия Dragonfly — это не просто полёт. Это запуск ядерного вертолёта на один из самых загадочных спутников — Титан. Устройство получило окончательное одобрение и все необходимые разрешения.
Запуск намечен на июль 2028 года с площадки NASA во Флориде с помощью ракеты Falcon Heavy от SpaceX.
После семилетнего путешествия на расстояние в 1,2 миллиарда миль, Dragonfly проведёт три года на поверхности Титана. Он будет:
Основная цель — понять, может ли Титан поддерживать жизнь в условиях экстремального холода и плотной атмосферы.
Титан покрыт дюнами из твёрдых углеводородов, а вместо воды в его озёрах — жидкий метан. Температура здесь — около -180 °C. Удивительно, но несмотря на такую суровую среду, условия на Титане чем-то напоминают раннюю Землю.
NASA рассматривает этот лунный мир как «лабораторию природы», в которой можно проследить процессы, предшествующие появлению жизни.
Ещё в 2019 году было решено начать подготовку к миссии. Первоначальный бюджет — 3,3 миллиарда долларов.
Однако проект уже столкнулся с перерасходом средств и задержками. Несмотря на это, приоритет Dragonfly остаётся высоким: слишком много вопросов может получить ответы именно на Титане.
Для NASA это момент истины. Стадия проектирования завершена, теперь начинается строительство корабля, который доставит вертолёт на ледяную луну Сатурна.
Если всё пройдёт по плану, человечество впервые совершит мягкую посадку на Титане и начнёт полноценное исследование его поверхности.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. НАСА) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.
Тита́н (др -греч. Τιτάν) — крупнейший спутник Сатурна, является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, для которого доказано стабильное существование жидкости на поверхности, и единственным спутником планеты, обладающим плотной атмосферой.
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