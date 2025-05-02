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Скрытые гастрономические сокровища-2025: кулинарные маршруты, о которых вы не догадывались

2:53
Туризм

Путешественники всегда находятся в поиске чего-то нового, и одно из обязательных удовольствий в любой поездке — это гастрономические остановки, чтобы попробовать традиционные блюда местной кухни. Неудивительно, что гастрономия стала одним из ключевых факторов, двигающих мировую туристическую индустрию вперёд.

Блюдо в ресторане
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блюдо в ресторане

Издание Eater решило обратить внимание на недооцененные направления, которые всё чаще попадают в поле зрения туристов. Они составили список из пяти гастрономических точек, на которые стоит обратить внимание в 2025 году:

Абиджан (Кот-д'Ивуар)

Уличные маки (неформальные открытые ресторанчики) — главная фишка экономической столицы Кот-д'Ивуара. Здесь подают ферментированную маниоку (аттьеке), жареные морепродукты и мясные шашлычки со специями. Такие заведения — неотъемлемая часть повседневной жизни местных жителей. Гастрономическая сцена стремительно развивается, а государственные инициативы, вроде семилетнего проекта Sublime Côte d'Ivoire, направлены на продвижение туризма, культуры и, конечно, кулинарных традиций страны.

Хьюстон (Техас, США)

В ноябре прошлого года гид Michelin наконец добрался до Хьюстона, подчеркнув значение этого города как одного из крупнейших гастроцентров США. Кулинарный ландшафт здесь чрезвычайно разнообразен — каждый район предлагает что-то уникальное. Особое внимание заслуживают пирожки с тянущимся сыром оахака из отмеченного звездой ресторана Tatemo. В меню города также множество тако и традиционного говяжьего брискета.

Гоа (Индия)

Хотя штат Гоа давно популярен среди отдыхающих индийцев, он также известен своей кухней, в которой сочетаются разные культуры. Здесь в изобилии подают мясо (особенно свинину), морепродукты и зелень.

Мессения (Греция)

Местные семейные рестораны предлагают блюда, приготовленные по традиционным рецептам: тушёные в томатном соусе овощи с укропом и фасолью, грибы с начинкой из овощей и сыра, а также множество угощений с продуктами из соседних регионов.

Йоханнесбург (ЮАР)

Экономическая столица Южной Африки переживает возрождение африканской кухни. Местные повара выходят за пределы привычного кота (булочки с начинкой из мяса, картофеля фри и острых соусов) и шашлыков шиса ньяма.

Сегодня они заново открывают такие традиционные ингредиенты, как просо, сорго, баобаб и козье мясо. Среди блюд, которые могут стать гастрономическими визитками города, — рагу из бычьего хвоста, морого (дикий шпинат) и требуха в карри, пишет estadao.

Уточнения

Со́рго (лат. Sorghum), болгарское пшено — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae). Включает около 30 видов, которые произрастают в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, Европе и Австралии. Ряд видов сорго выращивается как культурное растение — хлебное, техническое и кормовое.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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