Путешественники всегда находятся в поиске чего-то нового, и одно из обязательных удовольствий в любой поездке — это гастрономические остановки, чтобы попробовать традиционные блюда местной кухни. Неудивительно, что гастрономия стала одним из ключевых факторов, двигающих мировую туристическую индустрию вперёд.
Издание Eater решило обратить внимание на недооцененные направления, которые всё чаще попадают в поле зрения туристов. Они составили список из пяти гастрономических точек, на которые стоит обратить внимание в 2025 году:
Абиджан (Кот-д'Ивуар)
Уличные маки (неформальные открытые ресторанчики) — главная фишка экономической столицы Кот-д'Ивуара. Здесь подают ферментированную маниоку (аттьеке), жареные морепродукты и мясные шашлычки со специями. Такие заведения — неотъемлемая часть повседневной жизни местных жителей. Гастрономическая сцена стремительно развивается, а государственные инициативы, вроде семилетнего проекта Sublime Côte d'Ivoire, направлены на продвижение туризма, культуры и, конечно, кулинарных традиций страны.
Хьюстон (Техас, США)
В ноябре прошлого года гид Michelin наконец добрался до Хьюстона, подчеркнув значение этого города как одного из крупнейших гастроцентров США. Кулинарный ландшафт здесь чрезвычайно разнообразен — каждый район предлагает что-то уникальное. Особое внимание заслуживают пирожки с тянущимся сыром оахака из отмеченного звездой ресторана Tatemo. В меню города также множество тако и традиционного говяжьего брискета.
Гоа (Индия)
Хотя штат Гоа давно популярен среди отдыхающих индийцев, он также известен своей кухней, в которой сочетаются разные культуры. Здесь в изобилии подают мясо (особенно свинину), морепродукты и зелень.
Мессения (Греция)
Местные семейные рестораны предлагают блюда, приготовленные по традиционным рецептам: тушёные в томатном соусе овощи с укропом и фасолью, грибы с начинкой из овощей и сыра, а также множество угощений с продуктами из соседних регионов.
Йоханнесбург (ЮАР)
Экономическая столица Южной Африки переживает возрождение африканской кухни. Местные повара выходят за пределы привычного кота (булочки с начинкой из мяса, картофеля фри и острых соусов) и шашлыков шиса ньяма.
Сегодня они заново открывают такие традиционные ингредиенты, как просо, сорго, баобаб и козье мясо. Среди блюд, которые могут стать гастрономическими визитками города, — рагу из бычьего хвоста, морого (дикий шпинат) и требуха в карри, пишет estadao.
Со́рго (лат. Sorghum), болгарское пшено — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae). Включает около 30 видов, которые произрастают в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, Европе и Австралии. Ряд видов сорго выращивается как культурное растение — хлебное, техническое и кормовое.
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