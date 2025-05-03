Аттракционы, от которых срывает крышу — и они все в одном штате

Любите острые ощущения? Тогда Пенсильвания — ваше место силы. По крайней мере, так считают фанаты и читатели USA Today, которые в 2025 году определили 10 лучших американских горок страны — и почти половина из них оказалась именно в этом штате.
"В наши дни аттракционы в тематических парках бывают самых разных форм и размеров, но ничто не сравнится с выбросом адреналина от хорошо спроектированных американских горок", — говорится в рейтинге.
Эксперты предложили лучшие варианты, а читатели проголосовали за фаворитов.
Да, в списке есть представители и других штатов — Индианы, Огайо, Миссури, Джорджии и Флориды. Но у них по одному аттракциону, у Флориды — два.
А вот Пенсильвания вырвалась вперёд с четырьмя позициями из десяти. Причём не просто так — аттракционы из этого штата заняли первое, второе и четвёртое места.
Вот как выглядит список героев из Пенсильвании:
Для сравнения: "Стальная месть" из Cedar Point в Огайо заняла третью строчку — но не опередила наших фаворитов.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в финальный топ не вошли и другие мощные аттракционы Пенсильвании, заслуживающие признания. В общем, наш "горочный" потенциал — за пределами разумного.
"Наш кубок за американские горки переполнен!", — отметили авторы.
А если вы хотите точно знать, когда открываются парки вроде Hersheypark, Knoebels или Dutch Wonderland — не забудьте заглянуть в путеводитель по паркам развлечений Пенсильвании на 2025 год.
Американские горки (в англоязычных странах используется название roller coaster, в некоторых странах Европы Русские горки) — закрепившееся русскоязычное название одного из самых популярных аттракционов в парках развлечений.
Содру́жество Пенсильва́нии (англ. Commonwealth of Pennsylvania) — штат на Северо-Востоке США. Столица — город Гаррисберг. Крупнейший город — Филадельфия. Девиз штата — "Добродетель, свобода и независимость".
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