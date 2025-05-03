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Аттракционы, от которых срывает крышу — и они все в одном штате

2:10
Туризм

Любите острые ощущения? Тогда Пенсильвания — ваше место силы. По крайней мере, так считают фанаты и читатели USA Today, которые в 2025 году определили 10 лучших американских горок страны — и почти половина из них оказалась именно в этом штате.

Американские горки
Фото: commons.wikimedia.org by Djurssommerlanddk is licensed under "Атрибуция"-Share Alike 4.0
Американские горки

Список, где Пенсильвания вне конкуренции

"В наши дни аттракционы в тематических парках бывают самых разных форм и размеров, но ничто не сравнится с выбросом адреналина от хорошо спроектированных американских горок", — говорится в рейтинге.

Эксперты предложили лучшие варианты, а читатели проголосовали за фаворитов.

Да, в списке есть представители и других штатов — Индианы, Огайо, Миссури, Джорджии и Флориды. Но у них по одному аттракциону, у Флориды — два.

А вот Пенсильвания вырвалась вперёд с четырьмя позициями из десяти. Причём не просто так — аттракционы из этого штата заняли первое, второе и четвёртое места.

Кто вошёл в топ?

Вот как выглядит список героев из Пенсильвании:

  • 1 место: Phantom's Revenge (парк Kennywood)
  • 2 место: Phoenix (парк Knoebels) — классика среди деревянных горок, которая регулярно получает высокие оценки
  • 4 место: Ravine Flyer II (парк Waldameer & Water World)
  • 9 место: Wildcat's Revenge (парк Hersheypark)

Для сравнения: "Стальная месть" из Cedar Point в Огайо заняла третью строчку — но не опередила наших фаворитов.

И это ещё не всё

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в финальный топ не вошли и другие мощные аттракционы Пенсильвании, заслуживающие признания. В общем, наш "горочный" потенциал — за пределами разумного.

"Наш кубок за американские горки переполнен!", — отметили авторы.

А если вы хотите точно знать, когда открываются парки вроде Hersheypark, Knoebels или Dutch Wonderland — не забудьте заглянуть в путеводитель по паркам развлечений Пенсильвании на 2025 год.

Уточнения

Американские горки (в англоязычных странах используется название roller coaster, в некоторых странах Европы Русские горки) — закрепившееся русскоязычное название одного из самых популярных аттракционов в парках развлечений.

Содру́жество Пенсильва́нии (англ. Commonwealth of Pennsylvania) — штат на Северо-Востоке США. Столица — город Гаррисберг. Крупнейший город — Филадельфия. Девиз штата — "Добродетель, свобода и независимость".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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