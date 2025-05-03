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115 метров вниз: история из каньона, от которой сжимается сердце

2:10
Туризм

Эта история могла бы стать сценой из фильма, но произошла наяву. В Брайс-Каньоне, одном из самых живописных мест Юты, десятиметровое падение стало фатальным для двоих туристов — и чудом для их питомца.

Брайс-Каньон
Фото: Wikipedia by Lahi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Брайс-Каньон

Трагедия и чудо на дне Брайс-Каньона

Во вторник вечером, на дне каньона были найдены тела двух человек — 45-летнего Мэтью Наннена и 58-летней Бейли Крейн. Их обнаружили туристы, которые сразу сообщили об этом смотрителям национального парка.

Оказалось, пара перелезла через ограждение, отделяющее безопасную тропу от обрыва, и сорвалась вниз. Как уточняет издание Townlift, трагедия произошла в ночь с понедельника на вторник.

Пара недавно переехала из Флориды и жила в грузовике, путешествуя по США. Во время одной из пеших прогулок их сопровождала кошка. И вот здесь начинается настоящее чудо.

"Мираж", который выжил

На месте падения спасатели обнаружили чёрную транспортную клетку — измазанную в грязи, со следами царапин. Внутри — уцелевшая кошка.

Как рассказали в организации Best Friends Animal Society, животное, названное "Мираж", получило незначительные повреждения, но в целом чувствует себя хорошо.

"Она была немного травмирована, но дружелюбна при осмотре, сама пила и ела", — говорится в сообщении Общества.

Кошку забрали под опеку и сейчас она находится в безопасности.

Напоминание о границах

Всем, кто отправляется в путешествие по живописным местам Юты, о важности соблюдения безопасности.

"Будьте осторожны, не превышайте своих навыков и всегда соблюдайте меры предосторожности, такие как перила, мы хотим, чтобы каждый вернулся домой целым и невредимым", — говорит шериф округа Гарфилд Эрик Хьюстон.

История о выжившей кошке в окружении трагедии — это не только редкий случай чудесного спасения, но и жёсткое напоминание о том, насколько опасными могут быть даже самые красивые места на Земле.

Уточнения

Брайс-Ка́ньон (англ   lang="en">Bryce Canyon National Park) — национальный парк в США, расположенный на юго-западе штата Юта.  Несмотря на название, это не совсем каньон, а скорее гигантский природный амфитеатр вдоль восточной стороны плато Паунтсаугант, созданный эрозией.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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