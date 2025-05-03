Где прячутся те, кто знает толк в отдыхе: это озеро в Неваде оказалось красивее всех пляжей

Отпуск у озера — это не просто альтернатива отдыху у моря, а настоящее открытие для тех, кто устал от толп на побережье. Да и зачем ехать к океану, если чудо природы может быть в паре часов от дома?

Фото: unsplash.com by Robert Crawford rcrawford86, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лодка

Где лето действительно отдых — и не обязательно у океана

В то время как американское побережье действительно популярно, оно невероятно перегружено: в прибрежных округах живут 127 миллионов человек — столько же, сколько население всей Японии.

Но вот парадокс: прибрежные районы занимают менее 10% от всей территории континентальной части США.

"Плотность населения в прибрежных округах более чем в пять раз выше, чем в среднем по США", — подчёркивается в отчёте NOAA.

И неудивительно, что пляжи буквально ломятся от отдыхающих.

Почему озёра — это новое море?

Летний отдых у озера часто ничем не уступает морскому: можно загорать, плавать, кататься на лодке, устраивать пикники или просто наслаждаться природой. А ещё - никакой суеты, переполненных парковок и толп людей, занявших каждый клочок песка.

В этом плане озёра становятся отличным решением для тех, кто хочет тишины, красоты и уединения. И если уж ехать — то к самым живописным местам.

Озеро, покорившее Неваду

Издание Reader's Digest подготовило список самых красивых озёр в США. В этот список вошли как гигантские Великие озёра, так и крошечные горные водоёмы. Причём в каждом штате нашлось своё особенное место.

В Неваде таким признали озеро Мохаве. Оно расположено на границе с Аризоной, в пределах национальной зоны отдыха "Озеро Мид" и всего в двух часах от Лас-Вегаса. Настоящий подарок для жителей и гостей штата!

"Это живописное водохранилище, окружённое Чёрными горами, горами Эльдорадо и Ньюберри, является раем для отдыха на природе", — пишет Reader's Digest.

Уединение, доступность и красота — вот что делает озёра отличной альтернативой океану. А если добавить живописные пейзажи и богатство природы — выбор становится очевидным.

Уточнения

Нева́да (англ. Nevada,) — штат в западной части США. Столица штата — город Карсон-Сити, самый большой город — Лас-Вегас. Официальный слоган Невады — "Штат, рождённый в боях" (англ. The Battle Born State).

