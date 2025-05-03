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Тарелка, которая говорит громче слов: этот столовый обычай может испортить вам ужин в Европе

2:26
Туризм

Еда — это не только топливо для организма, но и тонкая материя культурных норм. В разных странах мира приём пищи сопровождается своими ритуалами, и, путешествуя, важно их учитывать. Иногда достаточно одного жеста, чтобы ненароком обидеть хозяев — например, поставить палочки вертикально в рис в Японии (что напоминает погребальный ритуал).

Ресторан
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ресторан

"Чистая тарелка" — не всегда вежливо

Многие из нас выросли с установкой: доедай всё, что лежит перед тобой. Однако это правило не универсально.

В Китае, например, вымытая до блеска тарелка может оскорбить хозяина — ведь это может означать, что вас накормили недостаточно.

А вот в большинстве европейских стран ситуация противоположная. В Австрии, Франции, Бельгии, Дании, Эстонии, Швеции, Германии, Испании и Греции пустая тарелка — знак уважения. Оставить еду — значит продемонстрировать неблагодарность и расточительство.

Есть или не есть: вот в чём вопрос

Тем не менее, и в Европе бывают исключения. В Португалии, Хорватии, Англии и Италии нормально оставить немного еды — так вы показываете, что сыты и довольны. В Португалии, более того, полное очищение тарелки может быть воспринято как неуважение к хозяину.

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, важно заранее узнать местные обычаи. Особенно это касается тех случаев, когда вы приглашены в гости.

Лучше сначала взять небольшую порцию, а затем — если понравится — попросить добавки. В таких странах, как Италия, Греция или Нидерланды, это считается искренним комплиментом повару.

Как не ошибиться во время еды

Учитывая всё это, вот несколько полезных советов:

  • Перед поездкой изучите культурные особенности страны.
  • В ресторане лучше заказывать по аппетиту: порции в Европе часто меньше американских.
  • Пригласили в гости? Начинайте с малого.
  • Беспокоитесь о правилах? Устройте пикник в парке — так вы избежите лишнего стресса и насладитесь атмосферой. Только заранее проверьте, можно ли там распивать алкоголь.

И помните: этикет — это не строгое правило, а способ выразить уважение к культуре и людям, которые вас окружают.

Уточнения

Этике́т (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем виде. В современном виде и значении слово было впервые употреблено при дворе короля Франции Людовика XIV.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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