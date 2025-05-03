Сладости из прошлого: заведение в Нью-Йорке, где до сих пор варят десерты по рецептам 1920-х

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Чтобы прикоснуться к настоящим кулинарным реликвиям, совсем не обязательно идти в музей. Достаточно зайти в небольшую кондитерскую в районе Форест-Хиллс, Квинс.

Фото: commons.wikimedia.org by Igor Ovsyannykov igorovsyannykov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мороженое

"Сладкий магазин Эдди", открывшийся ещё в 1925 году, и по сей день остаётся местом, где время будто бы застыло — вместе со вкусами прошлого.

Семейная история с карамельным оттенком

Витрины, жестяные потолки, оригинальные мраморные столешницы — интерьер кафе сохраняет атмосферу XX века. С 1968 года магазин принадлежит семье Цитрано.

Тогда Джузеппе, отец нынешнего владельца, дал заведению имя в честь своего сына — Эдди.

"Мы просто продолжаем делать то, что делаем изо дня в день, и не думаем об этом. Мы почти не меняемся, так что вы всегда знаете, что вас здесь ждёт", — рассказывает с улыбкой владелец Вито Цитрано.

До этого магазин носил другое название — "Уиттс", но дух заведения с годами лишь усилился. Оно стало не просто кафе, а настоящей машиной времени, в которой смешиваются ароматы, эмоции и традиции.

Меню вне времени

В "Сладком магазине Эдди" готовят 18 сортов мороженого — всё по тем же рецептам, что и при первом поколении владельцев.

Никакого "Роки-Роуд" — здесь ценят классику: кофейное, кленово-ореховое, с ванильной крошкой, фисташково-ананасовое и ванильная помадка. Всё вручную, с душой.

Топпинги? Да, но только те, что тоже сделаны на месте — взбитые сливки, горячая помадка и карамельный соус, тщательно перемешанные и сваренные по секретным рецептам.

"Могу сказать, что там нужно много перемешивать и добавлять много кукурузного сиропа. Если вы боитесь кукурузного сиропа, то это место не для вас", — шутит Вито.

К слову, у завсегдатаев есть доступ к секретному меню — и каждый визит может удивить новинкой.

Десерты из другого времени

Здесь можно попробовать настоящий банановый сплит, мороженое с сиропом и газировкой, и даже "нью-йоркский яичный крем" — напиток, в котором нет ни яиц, ни сливок, но есть магия: сельтерская вода, сироп и молоко.

А для тех, кто хочет максимальной ностальгии — черри-кола или рутбир, смешанные с сиропом и газировкой. Главное — не забудьте захватить наличные: карточки здесь до сих пор не принимают.

Уточнения

Нью-Йо́рк (англ. New York City , сокр. NYC) — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. Город был основан в начале XVII века голландскими колонистами и до 1664 года назывался Новый Амстердам.

