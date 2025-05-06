Путешественница раскрыла удивительные факты о мексиканском мороженом: такого вы точно не пробовали!

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогер Марина Ершова часто бывает в Мексике и делится своими впечатлениями на разные темы о мексиканском быте и образе жизни в своём блоге на платформе Дзен.

Фото: commons.wikimedia.org by Marife.altabano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мороженое

Марину восхитило, как мексиканцы готовят мороженое. Всё приготовление осуществляется ручным способом. В больших деревянных кадках мексиканцы замешивают ингредиенты для будущего мороженого, затем охлаждают с помощью льда и соли.

"В России такого нет и близко. Никаких аналогов", — восхитилась автор.

Ингредиенты для мороженого берут самые разные. То, что у в России считается несовместимым, в Мексике в порядке вещей. Там могут добавлять к фруктовому мороженому огурцы и перец чили. Разнообразие сочетаний и вкусов фруктов и овощей для мороженого — огромное количество.

Марина Ершова рассказала, что мексиканцы чаще готовят мороженое без молока, сливок и сахара.

"Только фруктовое пюре, сок и натуральные добавки. В жаркий день — лучшее, что можно себе представить", — заключила она.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

