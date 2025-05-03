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Здесь время остановилось: Сицилийская деревня с прошлым, о котором шепчет ветер

2:27
Туризм

Есть на Сицилии место, где время будто бы растворяется в золотом закате, а воздух пропитан солью, морем и памятью. Это не просто деревушка — это Тоннара-ди-Марзамеми, уголок, где каждая улица шепчет о прошлом, каждое здание хранит следы давно ушедших эпох, а море — как вечный свидетель — обнимает берег своим тёмно-синим дыханием.

Марзамеми
Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Tausch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Марзамеми

История, вписанная в камень и воду

Тоннара Марзамеми — одна из старейших в Италии и во всём Средиземноморье. Её корни уходят в арабскую эпоху, когда тунца начали активно ловить в прибрежных водах, зная его пути миграции.

Однако настоящий расцвет наступил в XVII веке, когда Сицилия находилась под испанским управлением.

Позже, в XVIII веке, тоннары перешли к семье Вилладората и стали центром жизни целой морской цитадели.

В это время построили площадь Реджина Маргерита, дворец принца, церковь Сан-Франческо ди Паола, старую фабрику по переработке рыбы и более пятидесяти домов для рыбаков.

Микромир людей моря

Тоннара была не просто фабрикой — это был целый живой организм. Здесь жили и работали тоннароты — сильные, закалённые люди, чья жизнь крутилась вокруг моря и маттанцы — ритуальной, почти мистической ловли тунца. Их движения напоминали древний танец: точные, уверенные, полные уважения к морю.

Из пойманного тунца делали всё: консервы, копчёности, бутаргу. Это была ремесленная магия, воплощённая в реальность. А над всем этим — маленькая церковь Богоматери тоннары, как символ веры и защиты.

Сегодня: встреча прошлого и настоящего

Сегодня Тоннара Марзамеми — уже не рыбацкая арена, но она по-прежнему дышит историей. Пространства бывшей фабрики превращены в культурный центр: здесь проходят выставки, концерты, ярмарки.

Особенно летом жизнь возвращается на площади, а Тоннара открывает свои двери — как музей и как место силы.

Прогулка по этим улицам — как путешествие сквозь века. Вы можете увидеть старинные инструменты рыбаков, услышать истории из первых уст, а потом — просто посидеть у моря, наблюдая, как волны окрашиваются в розовое на закате.

Это одно из тех мест, где всё настоящее.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia) — область в Италии.Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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