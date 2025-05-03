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Ретро-вагон с корсиканской кухней: необычный ресторан над рельсами Парижа

2:10
Туризм

Вы бывали когда-нибудь в ресторане, где вместо обычного зала — подлинный вагон Восточного экспресса 1925 года? Нет? Тогда вам точно стоит заглянуть в Le Wagon Bleu — одно из самых атмосферных и кулинарно смелых мест Парижа.

Восточный экспресс
Фото: commons.wikimedia by Simon Pielow, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Восточный экспресс

Где находится это чудо?

На первый взгляд, всё довольно буднично — здание возле станции Сен-Лазар, прямо над железнодорожными путями. Но стоит войти, и начинается настоящее путешествие на Корсику — без чемоданов и посадочных талонов.

Ресторан вдохнул вторую жизнь в старинный вагон легендарного поезда. Его интерьер не просто стилизован, а подлинно сохранён: деревянные панели, окна начала XX века, бархатные кресла и мраморные столики создают атмосферу ретро-роскоши.

Корсика в тарелке

Меню — дань корсиканским кулинарным традициям, в которых морепродукты, местные сыры и мясо переплетаются с яркими специями и оригинальной подачей.

Что попробовать:

  • Яйца с майонезом и бутаргой из Бастии — просто, но со вкусом моря.
  • Пельмени с брокколи и корсиканским овечьим сыром — неожиданно и нежно.
  • Свиная тушёнка с инжиром и пивом Pietra — для гурманов.
  • Утиная грудка под соусом с Pietra Rossa — ароматная классика.
  • Тартары, макароны, мясное ассорти — всё с узнаваемым островным акцентом.
  • Сладкий финал и что выпить

Не забудьте десерт:

  • Помадка из каштанового шоколада — дань корсиканской традиции.
  • Пастица с карамелью из клементина — насыщенно и уютно.

А если хочется чего-то крепче — вино «Les Soiffards» или бокал Domaine Sant'Armettu. Или закажите домашний коктейль — например, "Маки Соур", который оставит послевкусие лета.

Вечером — музыка и бар

Ближе к ночи первый зал ресторана меняет настроение: здесь появляются живые выступления корсиканских музыкантов, а уютная вагонная атмосфера превращается в энергичный бар с островным характером.

Уточнения

Восточный экспресс (фр. Orient-Express) — пассажирский поезд класса «люкс» частной компании Compagnie Internationale des Wagons-Lits, курсировавший между Парижем и Константинополем (Стамбулом) в 1883—1977 годах.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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