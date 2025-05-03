Ретро-вагон с корсиканской кухней: необычный ресторан над рельсами Парижа

Вы бывали когда-нибудь в ресторане, где вместо обычного зала — подлинный вагон Восточного экспресса 1925 года? Нет? Тогда вам точно стоит заглянуть в Le Wagon Bleu — одно из самых атмосферных и кулинарно смелых мест Парижа.
На первый взгляд, всё довольно буднично — здание возле станции Сен-Лазар, прямо над железнодорожными путями. Но стоит войти, и начинается настоящее путешествие на Корсику — без чемоданов и посадочных талонов.
Ресторан вдохнул вторую жизнь в старинный вагон легендарного поезда. Его интерьер не просто стилизован, а подлинно сохранён: деревянные панели, окна начала XX века, бархатные кресла и мраморные столики создают атмосферу ретро-роскоши.
Меню — дань корсиканским кулинарным традициям, в которых морепродукты, местные сыры и мясо переплетаются с яркими специями и оригинальной подачей.
А если хочется чего-то крепче — вино «Les Soiffards» или бокал Domaine Sant'Armettu. Или закажите домашний коктейль — например, "Маки Соур", который оставит послевкусие лета.
Ближе к ночи первый зал ресторана меняет настроение: здесь появляются живые выступления корсиканских музыкантов, а уютная вагонная атмосфера превращается в энергичный бар с островным характером.
Восточный экспресс (фр. Orient-Express) — пассажирский поезд класса «люкс» частной компании Compagnie Internationale des Wagons-Lits, курсировавший между Парижем и Константинополем (Стамбулом) в 1883—1977 годах.
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