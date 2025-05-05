Как избежать нападения акул на курорте: один секрет поможет спастись!

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одна из самых больших опасностей на некоторых курортах — это акулы. Бывали случаи, когда решившие искупаться туристы погибали в результате нападения клыкастых хищников, однако есть один способ снизить риск этого несчастья.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharkcrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Акула

Учёные постоянно изучают поведение акул и пришли к выводу, что животные, которые нападают на человека, обороняются, потому что считают поведение человека агрессивным. Чаще всего нападение акул встречается в странах с жарким климатом.

Конечно, нельзя исключать такие причины нападения, как голод и агрессия акул, но и защитная реакция этих животных также является причиной нападения на человека. К сожалению, человек не всегда может заметить акулу, а акула, если заметит человека неподалёку от себя, может принять его действия как угрозу, поэтому при виде акулы нужно постараться вести себя как можно спокойнее.

Исследования учёных показали, что нападение акул — не такое уж частое явление. За 2024 год было зафиксировано 47 нападений акул на человека, большинство из которых произошло у берегов США.

Об этом сообщает Чемпионат.com.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

