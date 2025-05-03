Меню на шесть столов: в Тиволи открылся ресторан, изменивший взгляды на сельскую еду

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце Лацио, где когда-то шли пастухи из Лацио в Апулию по "зелёным улицам", сегодня происходит неожиданное — гастрономическое перерождение. Вдохновением для него стал не только богатейший культурный слой Тиволи с его храмами, виллами и отгонными маршрутами, но и энергия тех, кто умеет читать территорию через призму вкуса.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кухня региона Лацио

Новый герой Старого города

Так, в бывших конюшнях XIV века в историческом центре города открылся ресторан Al Madrigale — проект с амбициями, вкусом и приветом традициям.

Его основатель, предприниматель Андреа Ла Кайта, вдохновлён опытом ресторана Acquolina в Риме (две звезды Мишлен), взял с собой шефа Даниэле Липпи и Джана Марко Бьянки, чтобы преобразить Тиволи в точку гастрономического притяжения.

"Новая сельская кухня" как философия

Идея проста, но глубокая: возродить сельскую кухню региона, добавив ей техничности и тонкости.

"Мы хотим создать экуменическую кухню — универсальную, понятную всем”, — говорит шеф Джан Марко Бьянки.

Марко прошёл путь от Alinea в США до Maaemo в Норвегии.

Ритуал трапезы как путешествие

В Al Madrigale ужин — это маршрут. Апперитив подаётся внизу, а дальше — "поход" на кухонный уровень, к шеф-столу. Всего шесть столов, менее двадцати гостей и атмосфера, где каждая деталь работает на идею.

Меню состоит из двух дегустационных маршрутов:

Misera/mente (80€) — 6 блюд, акцент на Лацио, от хлеба с овечьей вентрициной до рикотты с вишней.

Migra/azione (100€) — 8 блюд, включая тартар с "устрицей из сыра" и равиоли с дикими травами.

А для тех, кто предпочитает что-то проще, есть "La Mangatoia” — спин-офф с уличной едой и душой от trattoria.

Возрождение продолжается

История Al Madrigale — это часть гастрономического бума, который заставляет римлян ехать полчаса до Тиволи ради новых вкусов. Тот же Ла Кайта ранее открыл Li Somari, а теперь планы расширения охватывают и Милан.

Неужели римская кухня станет следующей гастрономической модой Италии

Уточнения

Ти́воли (итал. Tivoli) — город в итальянской области Лацио (провинция Рим), на реке Анио, в 24 км к северо-востоку от Рима. Покровителями города почитаются святые Лаврентий и Симфороза, празднование 10 августа.

