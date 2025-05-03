Меню на шесть столов: в Тиволи открылся ресторан, изменивший взгляды на сельскую еду

В самом сердце Лацио, где когда-то шли пастухи из Лацио в Апулию по "зелёным улицам", сегодня происходит неожиданное — гастрономическое перерождение. Вдохновением для него стал не только богатейший культурный слой Тиволи с его храмами, виллами и отгонными маршрутами, но и энергия тех, кто умеет читать территорию через призму вкуса.
Так, в бывших конюшнях XIV века в историческом центре города открылся ресторан Al Madrigale — проект с амбициями, вкусом и приветом традициям.
Его основатель, предприниматель Андреа Ла Кайта, вдохновлён опытом ресторана Acquolina в Риме (две звезды Мишлен), взял с собой шефа Даниэле Липпи и Джана Марко Бьянки, чтобы преобразить Тиволи в точку гастрономического притяжения.
Идея проста, но глубокая: возродить сельскую кухню региона, добавив ей техничности и тонкости.
"Мы хотим создать экуменическую кухню — универсальную, понятную всем”, — говорит шеф Джан Марко Бьянки.
Марко прошёл путь от Alinea в США до Maaemo в Норвегии.
В Al Madrigale ужин — это маршрут. Апперитив подаётся внизу, а дальше — "поход" на кухонный уровень, к шеф-столу. Всего шесть столов, менее двадцати гостей и атмосфера, где каждая деталь работает на идею.
История Al Madrigale — это часть гастрономического бума, который заставляет римлян ехать полчаса до Тиволи ради новых вкусов. Тот же Ла Кайта ранее открыл Li Somari, а теперь планы расширения охватывают и Милан.
Неужели римская кухня станет следующей гастрономической модой Италии
Ти́воли (итал. Tivoli) — город в итальянской области Лацио (провинция Рим), на реке Анио, в 24 км к северо-востоку от Рима. Покровителями города почитаются святые Лаврентий и Симфороза, празднование 10 августа.
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