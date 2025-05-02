На высоте вкуса: город с итальянской душой и лучшим кофе Бразилии

На склонах гор Духа раскинулся уютный город Продаже Нова ду Иммигранти, который сумел превратить выращивание кофе в настоящее искусство. Благодаря высотам свыше 1000 метров, мягкому климату и уникальной культуре, здесь рождаются зёрна с изысканным вкусом и ароматом, покоряющие ценителей по всему миру.
Большинство кофейных ферм здесь — семейные. Знания о выращивании кофе передаются из поколения в поколение, но современные методы тоже в ходу: селективный сбор, щадящая обработка зерна и бережное отношение к почве.
Этот тандем — традиций и технологий — позволил местным производителям добиться мирового признания.
Высокогорные условия замедляют созревание кофейных ягод, что делает вкус более сложным, с нотками сладости, пряностей и утончённой кислотностью.
Такие особенности регулярно приносят награды на национальных и международных конкурсах качества.
"Местные условия позволяют нам выращивать не просто кофе, а настоящий шедевр,” — делятся производители.
Кофе стал не только гордостью, но и двигателем местной экономики. В городе регулярно проводится Фестиваль кофе, растёт число агротуристических маршрутов — с дегустациями, экскурсиями и мастер-классами. Всё это приносит доход мелким фермерам и развивает туризм.
Определённо. Проживание здесь — это свежий горный воздух, безопасность, развитая инфраструктура и редкое сочетание итальянской культуры и бразильской самобытности.
Для кого-то это может быть идеальным местом для жизни, для других — незабываемым путешествием.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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