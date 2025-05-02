На высоте вкуса: город с итальянской душой и лучшим кофе Бразилии

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

На склонах гор Духа раскинулся уютный город Продаже Нова ду Иммигранти, который сумел превратить выращивание кофе в настоящее искусство. Благодаря высотам свыше 1000 метров, мягкому климату и уникальной культуре, здесь рождаются зёрна с изысканным вкусом и ароматом, покоряющие ценителей по всему миру.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кофейное дерево, Бразилия

Сила традиций и инноваций

Большинство кофейных ферм здесь — семейные. Знания о выращивании кофе передаются из поколения в поколение, но современные методы тоже в ходу: селективный сбор, щадящая обработка зерна и бережное отношение к почве.

Этот тандем — традиций и технологий — позволил местным производителям добиться мирового признания.

Уникальный вкус с высоты

Высокогорные условия замедляют созревание кофейных ягод, что делает вкус более сложным, с нотками сладости, пряностей и утончённой кислотностью.

Такие особенности регулярно приносят награды на национальных и международных конкурсах качества.

"Местные условия позволяют нам выращивать не просто кофе, а настоящий шедевр,” — делятся производители.

Экономика на кофейной основе

Кофе стал не только гордостью, но и двигателем местной экономики. В городе регулярно проводится Фестиваль кофе, растёт число агротуристических маршрутов — с дегустациями, экскурсиями и мастер-классами. Всё это приносит доход мелким фермерам и развивает туризм.

Что посмотреть и чем заняться

Маршрут Ящерицы — живописная дорога в горах

Государственный парк Педра Азул — тропы и природные бассейны

Кофейные плантации — экскурсии и дегустации прямо на фермах

Фестиваль кофе — праздник для бариста и гурманов

Стоит ли ехать или даже остаться?

Определённо. Проживание здесь — это свежий горный воздух, безопасность, развитая инфраструктура и редкое сочетание итальянской культуры и бразильской самобытности.

Для кого-то это может быть идеальным местом для жизни, для других — незабываемым путешествием.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

