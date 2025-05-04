Принцевы острова: почему миллиардер Аристотель Онассис выбрал эту сокровищницу у моря?

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Принцевы острова — это тихая голубая группа островов на южной стороне Лефкады, которые очаровывают посетителей как своими неизведанными пляжами, так и своей исключительной красотой.

Фото: commons.wikimedia.org by Spiderone, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Принцевы острова

Это волшебное, пустынное место посреди Ионического моря, которое состоит из Скорпиоса (частный остров Аристотеля Онассиса), Мадуриса (место рождения поэта Аристотеля Валаоритиса), Спарты, Спорпиди, Челони, Кастоса, Каламоса и Меганиси.

Принцевы острова: Аристотель Онассис построил свой собственный рай

В этом спокойном, почти тайном месте нашёл пристанище Аристотель Онассис, который обожал Принцевы острова больше любого другого места на земле и построил там свой личный рай, сделав это место известным не только всей планете, но и сильным мира сего, желающим провести несколько дней, погрузившись в его красоту.

Принцевы острова: сотни состоятельных туристов со своими лодками

С тех пор сотни самых богатых туристов, посещающих Грецию каждый год, прибывают на своих роскошных лодках к берегам этих изолированных островов, чтобы почувствовать вкус зелёного пейзажа и понырять в водах, которые вы вряд ли найдёте во многих других частях мира.

Принцевы острова: Меганиси, самый большой остров комплекса

Меганиси, самый большой остров комплекса, имеет площадь 22,4 квадратных километра, насчитывает более 30 километров экзотических береговых линий и обязан всем своей своеобразной форме. К югу это простой узкий островок, идеально подходящий для того, чтобы обмануть себя, пересекая Ионическое море во время прогулки. К северу земля расширяется, и с краями, разделёнными на различные части, которые погружаются в море, она создаёт естественные гавани, напоминающие фьорды, безмятежные известные и неизведанные пляжи.

Принцевы острова: бесчисленные побережья на острове

Побережья на острове поистине бесчисленны. Одни со скалами, другие с соснами, омываемыми волнами, большинство из них с белым густым песком и мелким гравием, контрастирующим с зелёно-голубыми водами, они созданы для тех, кто весь год терпеливо надеялся на это самое спокойствие.

Принцевы острова: От Нидри за полчаса на пароме

Паром из Нидри в Лефкаде, расположенный через дорогу, менее чем за полчаса доставит вас в Вати в северной части. Это главный порт острова, традиционная рыбацкая деревушка, которая раскинулась в бухте залива, с тавернами, пахнущими узо и мезе из морепродуктов, а лодки перед вами вдохновляют вас как минимум на прекрасные мечты.

И помните, что за роскошными яхтами и знаменитыми посетителями скрывается древняя история: Меганиси был заселён еще с эпохи неолита и впервые упоминается Гомером в "Одиссее". Его история всегда была в одном ряду с историей Лефкады. Коринфяне, римляне, венецианцы, франки, османы, французы, русские, турки и англичане были здесь до того, как остров был объявлен греческим в 1864 году.

Из Вати вы обязательно сядете на лодку, которая доставит вас на ваши собственные пляжи, а также к морским пещерам, таким как Джованнис, Деймон и самая большая "достопримечательность" из всех, Папаниколис: местные жители расскажут вам, что это было убежище легендарной подводной лодки во время Второй мировой войны.

В Вати вы найдёте единственное такси на острове, а если не транспортное средство лично, то телефон его водителя на столбах PPC.

Принцевы острова: обязательно стоит посетить Катомери

Два традиционных поселения, также в северной части, сделают атмосферу летнего отдыха ещё более приятной. Катомери над Вати напоминает старый район с каменными домами, небольшими магазинчиками и барами для тех, кто не говорит "нет" ночной жизни.

В течение дня вы спуститесь отсюда к знаменитому Атериносу, чтобы увидеть бирюзовые воды, которые напоминают стеклянную поверхность. Фанари с его приятным галечным песком, Порто-Элиа и Лимонари — пляжи на вашем пути, и вам обязательно стоит их поискать.

Уточнения

При́нцевы острова́ (Кызыладалар; тур. Kızıl Adalar — «красные острова», Prens Adaları — «принцевы острова» или просто Adalar — «острова»; греч. Πριγκηπόννησα, Pringeponnesa; др.-греч. Πριγκήπων νήσοι, Pringēpōn nēsoi) — группа из девяти островов недалеко от берега Стамбула, Турция, в Мраморном море.

