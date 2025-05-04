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Греция покорила мир: три пляжа Ионического моря вошли в список 50 лучших в мире

2:40
Туризм

Недавно был опубликован список самых красивых пляжей мира World's 50 Best Beachs, и, конечно же, Греция не могла отсутствовать в этом рейтинге. В частности, в этом году в список вошли три райских пляжа Ионического моря. Эти пляжи заняли 4-е, 16-е и 36-е места среди 50 лучших пляжей мира. Все они расположены на популярных Ионических островах, которые были местом съёмок фильмов и сериалов разных стран.

Пляж Порто Кацики
Фото: web.archive.org by Michael Paraskevas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пляж Порто Кацики

Фтери, Кефалония

На 4-м месте в рейтинге находится Фтери, уединённый и впечатляющий пляж Кефалонии. Как сообщает The World's 50 Best Beachs, пляж спрятан в уединённой бухте, окружённой впечатляющими белыми скалами, и добраться до него можно на лодке или пешком. Изоляция сохранила этот пляж нетронутым и спокойным, что выделяет его среди нескольких туристических направлений. Внушительные белые скалы обрамляют галечный и песчаный пляж, который встречается с кристально чистыми бирюзовыми водами Ионического моря. Нетронутая красота Фтери и впечатляющая природная среда делают его идеальным для тех, кто ищет спокойствия и связи с природой.

Вутуми, Антипаксос

Пляж Вутуми в Антипаксосе занял 16-е место в списке. Антипаксос — небольшой остров с райскими побережьями рядом с популярным Паксосом. Те, кто побывал в нём, знают, что Вутуми — волшебное место. Это один из самых красивых и экзотических пляжей в Греции. До этого впечатляющего уединённого пляжа в основном можно добраться на лодке. Здесь вода настолько прозрачна, что кажется, будто лодки парят над морским дном! Помимо прозрачной голубой воды, напоминающей бассейн, особенностью, которая выделяет этот пляж, является пышная растительность.

Порто Кацики, Лефкада

Порто Кацики в Лефкаде находится на 36-м месте в списке. Это один из самых известных пляжей Лефкады с огромными, крутыми известняковыми скалами со средиземноморской растительностью. Как сообщает The World's 50 Best Beachs, Порто-Кацики — это место, где можно почувствовать аромат белого тимьяна, смешанный с солёным морским воздухом. Воды бирюзовые, экзотические и прозрачные. Большинство посетителей приезжают сюда, чтобы почувствовать себя ближе к природе и насладиться спокойным отдыхом вдали от оживлённых пляжных баров.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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